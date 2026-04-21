Два паса Подколзина помогли «Эдмонтону» победить в плей-офф НХЛ

Встреча прошла на домашней арене «Ойлерз». В составе победителей две шайбы на счету Джейсона Дикинсона (18-я и 52-я минуты) и Каспери Капанена (19, 59). У проигравших также дублем отметился Трой Терри (51, 35), еще один гол в активе Лео Карлссона (25).
Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин отметился двумя результативными передачами, как и его партнер по команде Леон Драйзайтль. Лучший бомбардир регулярного чемпионата Коннор Макдэвид впервые не набрал очков в победном для команды матче этого сезона.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу двукратного финалиста последних розыгрышей Кубка Стэнли «Эдмонтона». Второй матч серии первого раунда плей-офф пройдет 22 апреля.
По итогам регулярного чемпионата «Эдмонтон» занял второе место в Тихоокеанском дивизионе. «Анахайм» в этом же дивизионе расположился на третьей строчке.
Крис Ноблок
Джоэль Кенневилль
Коннор Ингрэм
Лукаш Достал
(00:00-58:17)
17:21
Джейсон Дикинсон
(Джейк Уолман, Тай Эмберсон)
18:21
Каспери Капанен
(Василий Подколзин, Леон Драйзайтль)
20:19
Трой Терри
(Лео Карлссон, Джексон Лакомб)
22:19
Джейк Уолман
24:38
Лео Карлссон
(Крис Крайдер, Трой Терри)
25:59
Алекс Киллорн
34:24
Дарнелл Нерс
34:29
Трой Терри
(Джон Карлсон, Микаэль Гранлунд)
35:54
Алекс Киллорн
51:30
Джейсон Дикинсон
(Джейк Уолман, Маттиас Экхольм)
58:06
Каспери Капанен
(Василий Подколзин, Леон Драйзайтль)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит