Два паса Подколзина помогли «Эдмонтону» победить в плей-офф НХЛ

«Эдмонтон» обыграл «Анахайм» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ сезона-2025/26 (4:3).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашней арене «Ойлерз». В составе победителей две шайбы на счету Джейсона Дикинсона (18-я и 52-я минуты) и Каспери Капанена (19, 59). У проигравших также дублем отметился Трой Терри (51, 35), еще один гол в активе Лео Карлссона (25).

Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин отметился двумя результативными передачами, как и его партнер по команде Леон Драйзайтль. Лучший бомбардир регулярного чемпионата Коннор Макдэвид впервые не набрал очков в победном для команды матче этого сезона.

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу двукратного финалиста последних розыгрышей Кубка Стэнли «Эдмонтона». Второй матч серии первого раунда плей-офф пройдет 22 апреля.

По итогам регулярного чемпионата «Эдмонтон» занял второе место в Тихоокеанском дивизионе. «Анахайм» в этом же дивизионе расположился на третьей строчке.


Эдмонтон
4:3
2:0, 0:3, 2:0
Анахайм
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
21.04.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблок
Джоэль Кенневилль
Вратари
Коннор Ингрэм
Лукаш Достал
(00:00-58:17)
1-й период
17:21
Джейсон Дикинсон
(Джейк Уолман, Тай Эмберсон)
18:21
Каспери Капанен
(Василий Подколзин, Леон Драйзайтль)
2-й период
20:19
Трой Терри
(Лео Карлссон, Джексон Лакомб)
22:19
Джейк Уолман
24:38
Лео Карлссон
(Крис Крайдер, Трой Терри)
25:59
Алекс Киллорн
34:24
Дарнелл Нерс
34:29
Трой Терри
(Джон Карлсон, Микаэль Гранлунд)
35:54
Алекс Киллорн
3-й период
51:30
Джейсон Дикинсон
(Джейк Уолман, Маттиас Экхольм)
58:06
Каспери Капанен
(Василий Подколзин, Леон Драйзайтль)
Статистика
Эдмонтон
Анахайм
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит