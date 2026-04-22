Гол Кучерова помог «Тампе» сравнять счет в серии с «Монреалем»

Встреча прошла на домашней арене «Лайтнинг». В составе победителей шайбы в основное время матча забросили Брэндон Хагель (9-я минута) и российский нападающий Никита Кучеров (53). Автором победного гола в овертайме стал Янис Мозер (73). У проигравших отличились Лэйн Хатсон (17) и Джош Андерсон (39).
Никита Кучеров забросил шайбу в плей-офф впервые с 2023 года. Безголевая серия россиянина в постсизоне составляла 16 матчей. Последний раз Кучеров отличился в апреле 2023 года в игре с «Торонто» в ¼ финала Кубка Стэнли.
На счету Кучерова теперь 174 очка в плей-офф НХЛ.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 бросков из 27 и был признан второй звездой встречи. Форвард «Монреаля» Иван Демидов заблокировал один бросок и применил два силовых приема.
Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Третий матч пройдет в Монреале в ночь на 25 апреля по московскому времени.
В другом матче дня «Бостон» с Никитой Задоровым обыграл «Баффало» и также сравнял счет в серии — 1:1. Следующая встреча между соперниками состоится в ночь на 24 апреля по московскому времени.
Джон Купер
Мартен Сан-Луи
Андрей Василевский
(00:00-13:46)
Якуб Добеш
(00:00-72:48)
Андрей Василевский
(14:20-72:48)
08:40
Брэндон Хагель
(Джейк Гюнцель, Эрик Чернак)
10:11
Янни Гурд
10:11
Арбер Джекай
10:11
Арбер Джекай
14:20
Кори Перри
14:20
Никита Кучеров
14:20
Джейк Гюнцель
14:20
Даррен Рэддиш
14:20
Брэндон Хагель
14:20
Кори Перри
14:20
Майкл Мэтисон
14:20
Джейк Эванс
14:20
Александр Каррье
14:20
Джош Андерсон
16:11
Лэйн Хатсон
(Ник Сузуки, Коул Кофилд)
17:49
Ник Пол
20:00
Янни Гурд
20:00
Арбер Джекай
25:14
Брэндон Хагель
25:14
Юрай Слафковски
28:20
Кайден Гуле
38:36
Джош Андерсон
(Филлип Дано, Джейк Эванс)
39:19
Райан Макдона
46:30
Иван Демидов
52:33
Никита Кучеров
(Энтони Чирелли, Брэндон Хагель)
57:45
Скотт Сабурин
72:48
Янис Мозер
(Энтони Чирелли)
