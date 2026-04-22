Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23.04
Филадельфия
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.58
Хоккей. НХЛ
23.04
Миннесота
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.30
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Колорадо
2
:
Лос-Анджелес
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Юта
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Бостон
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Тампа-Бэй
3
:
Монреаль
2
П1
X
П2

Гол Кучерова помог «Тампе» сравнять счет в серии с «Монреалем»

«Тампа» одержала победу над «Монреалем» во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ сезона-2025/26 (3:2 ОТ).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашней арене «Лайтнинг». В составе победителей шайбы в основное время матча забросили Брэндон Хагель (9-я минута) и российский нападающий Никита Кучеров (53). Автором победного гола в овертайме стал Янис Мозер (73). У проигравших отличились Лэйн Хатсон (17) и Джош Андерсон (39).

Никита Кучеров забросил шайбу в плей-офф впервые с 2023 года. Безголевая серия россиянина в постсизоне составляла 16 матчей. Последний раз Кучеров отличился в апреле 2023 года в игре с «Торонто» в ¼ финала Кубка Стэнли.

На счету Кучерова теперь 174 очка в плей-офф НХЛ.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 бросков из 27 и был признан второй звездой встречи. Форвард «Монреаля» Иван Демидов заблокировал один бросок и применил два силовых приема.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1−1. Третий матч пройдет в Монреале в ночь на 25 апреля по московскому времени.

В другом матче дня «Бостон» с Никитой Задоровым обыграл «Баффало» и также сравнял счет в серии — 1:1. Следующая встреча между соперниками состоится в ночь на 24 апреля по московскому времени.

Тампа-Бэй
3:2
1:1, 0:1, 1:0
ОТ
Монреаль
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
22.04.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Benchmark International Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Мартен Сан-Луи
Вратари
Андрей Василевский
(00:00-13:46)
Якуб Добеш
(00:00-72:48)
Андрей Василевский
(14:20-72:48)
1-й период
08:40
Брэндон Хагель
(Джейк Гюнцель, Эрик Чернак)
10:11
Янни Гурд
10:11
Арбер Джекай
10:11
Арбер Джекай
14:20
Кори Перри
14:20
Никита Кучеров
14:20
Джейк Гюнцель
14:20
Даррен Рэддиш
14:20
Брэндон Хагель
14:20
Кори Перри
14:20
Майкл Мэтисон
14:20
Джейк Эванс
14:20
Александр Каррье
14:20
Джош Андерсон
16:11
Лэйн Хатсон
(Ник Сузуки, Коул Кофилд)
17:49
Ник Пол
2-й период
20:00
Янни Гурд
20:00
Арбер Джекай
25:14
Брэндон Хагель
25:14
Юрай Слафковски
28:20
Кайден Гуле
38:36
Джош Андерсон
(Филлип Дано, Джейк Эванс)
39:19
Райан Макдона
3-й период
46:30
Иван Демидов
52:33
Никита Кучеров
(Энтони Чирелли, Брэндон Хагель)
57:45
Скотт Сабурин
Овертайм
72:48
Янис Мозер
(Энтони Чирелли)
Статистика
Тампа-Бэй
Монреаль
Штрафное время
27
23
Игра в большинстве
3
5
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше