Евгений Малкин обошел Горди Хоу по голам в истории плей-офф НХЛ

Встреча прошла на домашней арене «Флайерз». У «Филадельфии» отличились Тревор Зеграс (26-я минута), Расмус Ристолайнен (30), Ник Силер (32), Ноа Кейтс (53) и Оуэн Типпетт (59). В составе «Питтсбурга» шайбы забросили российский форвард Евгений Малкин (5) и Эрик Карлссон (50).
39-летний Малкин забросил 69-ю шайбу в карьере в плей-офф. По этому показателю он обошел Горди Хоу, на счету которого 68 голов в постсизоне. Россиянин вышел на 21-е место в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ.
Как сообщает пресс-служба лиги, Малкин забил свой 29-й гол в большинстве и сравнялся с Марио Лемье по этому показателю в истории Кубка Стэнли. Первое место в рейтинге принадлежит Бретту Халлу (38).
Малкин также вышел на чистое седьмое место по числу набранных в большинстве очков в истории плей-офф НХЛ (82).
Евгений Малкин забил свой 15-й гол в плей-офф в ворота «Филадельфии» и сравнялся с рекордом Уэйна Гретцки и Сидни Кросби, которые также забросили по 15 шайб этой команде.
В нынешнем плей-офф Малкин принял участие в трех матчах, в которых забросил две шайбы. Всего за карьеру в Кубке Стэнли в его активе 69 голов и 114 результативных передач в 180 матчах.
«Филадельфия» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−0. Четвертая встреча пройдет на домашней площадке «Флайерз» в ночь на 26 апреля по московскому времени.
Рик Токкет
Дэн Мьюз
Даниэл Владарж
Стюарт Скиннер
(00:00-53:21)
Стюарт Скиннер
(53:20-56:56)
Стюарт Скиннер
(c 58:48)
03:21
Шон Кутюрье
04:18
Евгений Малкин
(Брайан Раст, Сидни Кросби)
18:47
Гарнет Хэтэуэй
18:47
Сидни Кросби
21:39
Трэвис Конекны
21:39
Крис Летанг
22:20
Эрик Карлссон
24:33
Кристиан Дворак
24:33
Трэвис Санхейм
24:33
Матвей Мичков
24:33
Кэмерон Йорк
24:33
Трэвис Конекны
24:33
Брайан Раст
24:33
Райан Ши
24:33
Эрик Карлссон
24:33
Коннор Девар
24:33
Самуэль Жирар
24:33
Брайан Раст
25:18
Тревор Зеграс
(Портер Мартон, Джейми Драйсдейл)
25:34
Ник Силер
29:06
Расмус Ристолайнен
(Ноа Джулсен, Шон Кутюрье)
31:18
Ник Силер
(Ноа Джулсен, Шон Кутюрье)
34:20
Матвей Мичков
34:20
Евгений Малкин
45:11
Тайсон Форстер
48:12
Матвей Мичков
49:39
Эрик Карлссон
(Рикард Ракелль, Томас Новак)
51:12
Энтони Манта
52:30
Ноа Кэйтс
(Джейми Драйсдейл, Тревор Зеграс)
53:28
Шон Кутюрье
58:48
Оуэн Типпетт
(Ноа Кэйтс)
60:00
Портер Мартон
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит