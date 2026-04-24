«Каролина» Свечникова одержала третью победу в плей-офф НХЛ

Логан Станковен стал вторым хоккеистом в истории НХЛ, который открыл в счет в трех стартовых матчах своей команды в одном плей-офф. Ранее единоличным лидером по этому показателю являлся экс-форвард «Торонто» Джордж Армстронг (1956 год).