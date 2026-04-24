Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
3
П1
X
П2

«Каролина» Свечникова одержала третью победу в плей-офф НХЛ

«Каролина» обыграла «Оттаву» в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ сезона-2025/26 (2:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашней арене «Сенаторз». В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Логан Станковен (6-я минута) и Джексон Блейк (38). У «Оттавы» отличился Дрейк Батерсон (37).

Российские хоккеисты «Каролины» форвард Андрей Свечников и защитник Александр Никишин результативными действиями не отметились.

Логан Станковен стал вторым хоккеистом в истории НХЛ, который открыл в счет в трех стартовых матчах своей команды в одном плей-офф. Ранее единоличным лидером по этому показателю являлся экс-форвард «Торонто» Джордж Армстронг (1956 год).

«Каролина» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−0. Четвертый матч между командами состоится в Оттаве вечером 25 апреля по московскому времени.

В другом матче дня «Баффало» со счетом 3:1 на выезде одержал победу над «Бостоном» и вышел вперед в серии — 2−1. Российский нападающий «Брюинз» Марат Хуснутдинов и защитник Никита Задоров не отметились результативными действиями.

Следующий матч между «Бостоном» и «Баффало» состоится вечером 26 апреля по московскому времени на домашней площадке «Бостона».


Оттава
1:2
0:1, 1:1, 0:0
Каролина
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
24.04.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 18753 зрителя
Главные тренеры
Трэвис Грин
Род Бриндамор
Вратари
Линус Улльмарк
(00:00-57:56)
Фредерик Андерсен
Линус Улльмарк
(59:25-59:30)
1-й период
05:13
Логан Стэнковен
(Тэйлор Холл, Эрик Робинсон)
07:46
Майкл Амадио
10:15
Дрейк Батерсон
15:29
Командный штраф
2-й период
21:29
Себастьян Ахо
24:24
Тэйлор Холл
29:23
Командный штраф
29:55
Джален Чатфилд
36:06
Дрейк Батерсон
(Ник Казинс)
37:29
Джексон Блэйк
(К`Андре Миллер, Тэйлор Холл)
38:42
Джордан Мартинук
3-й период
48:46
Брэди Ткачак
Статистика
Оттава
Каролина
Штрафное время
8
10
Игра в большинстве
5
4
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит