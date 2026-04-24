«Каролина» Свечникова одержала третью победу в плей-офф НХЛ

Встреча прошла на домашней арене «Сенаторз». В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Логан Станковен (6-я минута) и Джексон Блейк (38). У «Оттавы» отличился Дрейк Батерсон (37).
Российские хоккеисты «Каролины» форвард Андрей Свечников и защитник Александр Никишин результативными действиями не отметились.
Логан Станковен стал вторым хоккеистом в истории НХЛ, который открыл в счет в трех стартовых матчах своей команды в одном плей-офф. Ранее единоличным лидером по этому показателю являлся экс-форвард «Торонто» Джордж Армстронг (1956 год).
«Каролина» ведет в серии до четырех побед со счетом 3−0. Четвертый матч между командами состоится в Оттаве вечером 25 апреля по московскому времени.
В другом матче дня «Баффало» со счетом 3:1 на выезде одержал победу над «Бостоном» и вышел вперед в серии — 2−1. Российский нападающий «Брюинз» Марат Хуснутдинов и защитник Никита Задоров не отметились результативными действиями.
Следующий матч между «Бостоном» и «Баффало» состоится вечером 26 апреля по московскому времени на домашней площадке «Бостона».
Трэвис Грин
Род Бриндамор
Линус Улльмарк
(00:00-57:56)
Фредерик Андерсен
Линус Улльмарк
(59:25-59:30)
05:13
Логан Стэнковен
(Тэйлор Холл, Эрик Робинсон)
07:46
Майкл Амадио
10:15
Дрейк Батерсон
15:29
Командный штраф
21:29
Себастьян Ахо
24:24
Тэйлор Холл
29:23
Командный штраф
29:55
Джален Чатфилд
36:06
Дрейк Батерсон
(Ник Казинс)
37:29
Джексон Блэйк
(К`Андре Миллер, Тэйлор Холл)
38:42
Джордан Мартинук
48:46
Брэди Ткачак
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит