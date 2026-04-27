«Лос-Анджелес» с Панариным вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли

Маккинон в этой встрече отметился результативной передачей. Он набрал три и более очка за матч в четвертый раз в карьере. Как сообщает пресс-служба лиги, в эпоху расширения НХЛ (с 1968 года) больше таких игр провели только пять хоккеистов: Уэйн Гретцки (15 раз), Марк Мессье (10), Яри Курри (7), Марио Лемье (5) и Гленн Андерсон (5).