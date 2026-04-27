Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
28.04
Питтсбург
:
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Тампа-Бэй
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
6
П1
X
П2

«Лос-Анджелес» с Панариным вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли

«Лос-Анджелес» проиграл «Колорадо» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и выбыл из розыгрыша Кубка Стэнли (1:5).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашней арене «Кингз». В составе «Колорадо» две шайбы забросил Нэтан Маккиннон (14-я и 55-я минуты), еще по голу на счету Кейла Макара (26), Николя Руа (44) и Девона Тэйвза (47). У «Лос-Анджелеса» отличился Джоэль Эдмундсон (34).

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин нанес один бросок в створ ворот, провел один силовой прием и не отметился результативными действиями. Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин заблокировал один бросок.

В этом плей-офф Панарин за четыре матча набрал 3 (2+1) очка.

Маккинон в этой встрече отметился результативной передачей. Он набрал три и более очка за матч в четвертый раз в карьере. Как сообщает пресс-служба лиги, в эпоху расширения НХЛ (с 1968 года) больше таких игр провели только пять хоккеистов: Уэйн Гретцки (15 раз), Марк Мессье (10), Яри Курри (7), Марио Лемье (5) и Гленн Андерсон (5).

Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Колорадо». «Эвеланш» выбили «Кингз» из розыгрыша Кубка Стэнли и стали первыми участниками второго раунда плей-офф НХЛ в Западной конференции и вторыми во всей лиге. Ранее во второй раунд плей-офф в Восточной конференции вышла «Каролина», обыгравшая «Оттаву» (4−0).

Лос-Анджелес
1:5
0:1, 1:1, 0:3
Колорадо
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
26.04.2026, 23:30 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 18145 зрителей
Главные тренеры
Ди Джей Смит
Джаред Беднар
Вратари
Антон Форсберг
(00:00-54:12)
Скотт Уэджвуд
Антон Форсберг
(c 54:22)
1-й период
05:27
Николя Руа
09:34
Ник Бланкенбург
12:57
Брайан Дюмулин
13:13
Нэйтан Маккиннон
(Назем Кадри, Габриэль Ландескуг)
17:58
Джефф Малотт
17:58
Самуэль Хелениус
17:58
Самуэль Хелениус
17:58
Джек Друри
2-й период
25:48
Кэйл Макар
33:43
Джоэль Эдмундсон
(Алекс Лаферрье, Адриан Кемпе)
3-й период
43:13
Николя Руа
(Сэм Малински, Арттури Лехконен)
43:23
Брок Нельсон
46:01
Девон Тэйвз
(Габриэль Ландескуг, Нэйтан Маккиннон)
54:22
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас, Бретт Кулак)
55:36
Джефф Малотт
Статистика
Лос-Анджелес
Колорадо
Штрафное время
26
8
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит