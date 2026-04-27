«Лос-Анджелес» с Панариным вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли

Встреча прошла на домашней арене «Кингз». В составе «Колорадо» две шайбы забросил Нэтан Маккиннон (14-я и 55-я минуты), еще по голу на счету Кейла Макара (26), Николя Руа (44) и Девона Тэйвза (47). У «Лос-Анджелеса» отличился Джоэль Эдмундсон (34).
Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин нанес один бросок в створ ворот, провел один силовой прием и не отметился результативными действиями. Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин заблокировал один бросок.
В этом плей-офф Панарин за четыре матча набрал 3 (2+1) очка.
Маккинон в этой встрече отметился результативной передачей. Он набрал три и более очка за матч в четвертый раз в карьере. Как сообщает пресс-служба лиги, в эпоху расширения НХЛ (с 1968 года) больше таких игр провели только пять хоккеистов: Уэйн Гретцки (15 раз), Марк Мессье (10), Яри Курри (7), Марио Лемье (5) и Гленн Андерсон (5).
Счет в серии до четырех побед стал 4−0 в пользу «Колорадо». «Эвеланш» выбили «Кингз» из розыгрыша Кубка Стэнли и стали первыми участниками второго раунда плей-офф НХЛ в Западной конференции и вторыми во всей лиге. Ранее во второй раунд плей-офф в Восточной конференции вышла «Каролина», обыгравшая «Оттаву» (4−0).
Ди Джей Смит
Джаред Беднар
Антон Форсберг
(00:00-54:12)
Скотт Уэджвуд
Антон Форсберг
(c 54:22)
05:27
Николя Руа
09:34
Ник Бланкенбург
12:57
Брайан Дюмулин
13:13
Нэйтан Маккиннон
(Назем Кадри, Габриэль Ландескуг)
17:58
Джефф Малотт
17:58
Самуэль Хелениус
17:58
Самуэль Хелениус
17:58
Джек Друри
25:48
Кэйл Макар
33:43
Джоэль Эдмундсон
(Алекс Лаферрье, Адриан Кемпе)
43:13
Николя Руа
(Сэм Малински, Арттури Лехконен)
43:23
Брок Нельсон
46:01
Девон Тэйвз
(Габриэль Ландескуг, Нэйтан Маккиннон)
54:22
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас, Бретт Кулак)
55:36
Джефф Малотт
