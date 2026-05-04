Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
Авангард
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
3
:
Ак Барс
4
П1
X
П2

«Тампа» с Кучеровым и Василевским вылетела из Кубка Стэнли

«Тампа» проиграла «Монреалю» в седьмом матче серии первого раунде плей-офф НХЛ (1:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Тампа-Бэй Лайтнинг"

Встреча прошла на домашней арене «Лайтнинг». В составе «Монреаля» шайбы забросили Ник Сузуки (19-я минута) и Алекс Ньюхук (52). У «Тампы» автором единственного гола стал Доминик Джеймс (34).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил семь бросков из девяти, нападающий Никита Кучеров завершил встречу с показателем полезности «-1». Форвард «Монреаля» Иван Демидов заблокировал один бросок и применил один силовой прием.

«Тампа» в четвертый раз подряд вылетела в первом раунде плей-офф НХЛ. В сезоне-2021/22 «молнии» дошли до финала розыгрыша Кубка Стэнли, но проиграли «Колорадо» в серии из шести матчей.

«Монреаль» стал последней командой, вышедшей во второй раунд плей-офф, в котором сыграет с «Баффало».

Другой парой Восточной конференции являются «Каролина» и «Филадельфия» (счет в серии 1−0).

На Западе в четвертьфинале Кубка Стэнли «Колорадо» ведет в серии с «Миннесотой» (1−0). «Вегас» проведет первую игру второго раунда плей-офф НХЛ с «Анахаймом» в ночь на 5 мая по московскому времени.


Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
