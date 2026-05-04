«Тампа» с Кучеровым и Василевским вылетела из Кубка Стэнли

Встреча прошла на домашней арене «Лайтнинг». В составе «Монреаля» шайбы забросили Ник Сузуки (19-я минута) и Алекс Ньюхук (52). У «Тампы» автором единственного гола стал Доминик Джеймс (34).
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил семь бросков из девяти, нападающий Никита Кучеров завершил встречу с показателем полезности «-1». Форвард «Монреаля» Иван Демидов заблокировал один бросок и применил один силовой прием.
«Тампа» в четвертый раз подряд вылетела в первом раунде плей-офф НХЛ. В сезоне-2021/22 «молнии» дошли до финала розыгрыша Кубка Стэнли, но проиграли «Колорадо» в серии из шести матчей.
«Монреаль» стал последней командой, вышедшей во второй раунд плей-офф, в котором сыграет с «Баффало».
Другой парой Восточной конференции являются «Каролина» и «Филадельфия» (счет в серии 1−0).
На Западе в четвертьфинале Кубка Стэнли «Колорадо» ведет в серии с «Миннесотой» (1−0). «Вегас» проведет первую игру второго раунда плей-офф НХЛ с «Анахаймом» в ночь на 5 мая по московскому времени.