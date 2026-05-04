«Миннесота» уступила «Колорадо» в матче плей-офф с 15-ю шайбами

«Миннесота» потерпела поражение от «Колорадо» в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ (6:9).

Встреча прошла в Денвере. В составе «Колорадо» шайбы забросили Сэм Малински (12-я минута), Джек Друри (13), Арттури Лехконен (14), Ник Бланкенбург (25), Девон Тэйвз (39), Кейл Макар (44, 58), Назем Кадри (46) и Нэтан Маккиннон (58). У «Миннесоты» отличились Маркус Юханссон (16), Райан Хартман (17), российский нападающий Владимир Тарасенко (27), Куинн Хьюз (33), Маркус Фолиньо (37) и Матс Цуккарелло (57).

Российские игроки «Миннесоты» Кирилл Капризов, Яков Тренин и Данила Юров сделали по одной результативной передаче. Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился двумя голевыми передачами.

Кирилл Капризов первым из россиян набрал 10 (2+8) очков в плей-офф. Второе место среди российских бомбардиров текущего плей-офф делят Василий Подколзин из «Эдмонтона», Иван Барбашев из «Вегаса» и Никита Кучеров из «Тампы» — у всех по 6 очков.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Колорадо» установил клубный рекорд по голам в одном матче плей-офф. Ранее «Эвеланш» трижды забрасывали восемь шайб в матчах Кубка Стэнли в 1996, 2002 и 2022 годах.

Это 10-я игра с 15 или более заброшенными шайбами в истории плей-офф НХЛ и вторая в XXI веке. В 2022 году «Калгари» и «Эдмонтон» начали второй раунд с аналогичным результатом (9:6). Рекорд лиги был установлен в 1982 году, когда «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» забросили 18 шайб на двоих в матче первого раунда (10:8).

Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Эвеланш». Второй матч противостояния состоится в Денвере в ночь на 6 мая по московскому времени.


Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше