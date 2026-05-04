«Миннесота» уступила «Колорадо» в матче плей-офф с 15-ю шайбами

Это 10-я игра с 15 или более заброшенными шайбами в истории плей-офф НХЛ и вторая в XXI веке. В 2022 году «Калгари» и «Эдмонтон» начали второй раунд с аналогичным результатом (9:6). Рекорд лиги был установлен в 1982 году, когда «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» забросили 18 шайб на двоих в матче первого раунда (10:8).