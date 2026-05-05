Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06.05
Колорадо
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.59
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
9
:
Миннесота
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Холл установил клубный рекорд «Каролины» в плей‑офф НХЛ

«Каролина» обыграла «Филадельфию» во втором матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли (3:2 ОТ).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Встреча прошла на домашней арене «Харрикейнз». В составе победителей шайбы забросили Николай Элерс (11-я минута), Сет Джарвис (52) и Тейлор Холл (79). У проигравших отличились Джейми Драйсдейл (5) и Шон Кутюрье (5).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, 34-летний канадский форвард Тейлор Холл набрал очки во всех шести матчах в текущем плей-офф (3+6) и обновил рекорд «Каролины» и «Хартфорд Уэйлерс» по продолжительности результативной серии со старта розыгрыша.

Кроме того, девять очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли — это личный рекорд Холла, который был выбран под первым номером на драфте НХЛ-2010, за время выступления в лиге. Ранее лучшим результатом для канадца были 8 (5+3) очков в семи играх за «Бостон» в плей-офф-2023.

«Харрикейнз» продолжают идти без поражений в текущем плей-офф. В первом раунде команда выбила «Оттаву» (4−0). «Каролина» стала пятым клубом за последние 17 лет, начавшим плей-офф с шести или более побед подряд.

Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Каролины». Третья игра пройдет в Филадельфии в ночь на 8 мая по московскому времени.


Каролина
3:2
1:2, 0:0, 1:0
ОТ
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала конференции
5.05.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18647 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Рик Токкет
Вратари
Фредерик Андерсен
Даниэл Владарж
1-й период
03:25
Шон Уокер
04:02
Джейми Драйсдейл
04:41
Шон Кутюрье
(Карл Грундстрем)
08:25
Кэмерон Йорк
10:21
Николай Элерс
(Джексон Блэйк, К`Андре Миллер)
13:21
Тэйлор Холл
16:16
Карл Грундстрем
19:05
Командный штраф
2-й период
22:46
Марк Янковски
24:30
Расмус Ристолайнен
29:57
Командный штраф
34:10
Денвер Барки
37:18
Андрей Свечников
3-й период
41:35
Андрей Свечников
47:40
Эмиль Андре
51:21
Сет Джарвис
(Николай Элерс, Джордан Стаал)
54:36
Логан Стэнковен
54:36
Даниэл Владарж
Овертайм
66:29
Андрей Свечников
78:54
Тэйлор Холл
(Джексон Блэйк, Шон Уокер)
Статистика
Каролина
Филадельфия
Штрафное время
16
14
Игра в большинстве
6
7
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит