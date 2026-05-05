Холл установил клубный рекорд «Каролины» в плей‑офф НХЛ

Встреча прошла на домашней арене «Харрикейнз». В составе победителей шайбы забросили Николай Элерс (11-я минута), Сет Джарвис (52) и Тейлор Холл (79). У проигравших отличились Джейми Драйсдейл (5) и Шон Кутюрье (5).
Как сообщает пресс-служба НХЛ, 34-летний канадский форвард Тейлор Холл набрал очки во всех шести матчах в текущем плей-офф (3+6) и обновил рекорд «Каролины» и «Хартфорд Уэйлерс» по продолжительности результативной серии со старта розыгрыша.
Кроме того, девять очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли — это личный рекорд Холла, который был выбран под первым номером на драфте НХЛ-2010, за время выступления в лиге. Ранее лучшим результатом для канадца были 8 (5+3) очков в семи играх за «Бостон» в плей-офф-2023.
«Харрикейнз» продолжают идти без поражений в текущем плей-офф. В первом раунде команда выбила «Оттаву» (4−0). «Каролина» стала пятым клубом за последние 17 лет, начавшим плей-офф с шести или более побед подряд.
Счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Каролины». Третья игра пройдет в Филадельфии в ночь на 8 мая по московскому времени.
Род Бриндамор
Рик Токкет
Фредерик Андерсен
Даниэл Владарж
03:25
Шон Уокер
04:02
Джейми Драйсдейл
04:41
Шон Кутюрье
(Карл Грундстрем)
08:25
Кэмерон Йорк
10:21
Николай Элерс
(Джексон Блэйк, К`Андре Миллер)
13:21
Тэйлор Холл
16:16
Карл Грундстрем
19:05
Командный штраф
22:46
Марк Янковски
24:30
Расмус Ристолайнен
29:57
Командный штраф
34:10
Денвер Барки
37:18
Андрей Свечников
41:35
Андрей Свечников
47:40
Эмиль Андре
51:21
Сет Джарвис
(Николай Элерс, Джордан Стаал)
54:36
Логан Стэнковен
54:36
Даниэл Владарж
66:29
Андрей Свечников
78:54
Тэйлор Холл
(Джексон Блэйк, Шон Уокер)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит