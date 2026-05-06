Капризов и Ничушкин обменялись голами в матче плей-офф НХЛ

У хозяев заброшенными шайбами отметились Мартин Нечас (3'), Габриэль Ландескуг (9'), Николя Руа (22'), Натан Маккиннон (54') и Валерий Ничушкин (60'). У гостей отличились Кирилл Капризов (3') и Маркус Юханссон (55').
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил первую шайбу в текущем розыгрыше плей-офф, поразив пустые ворота соперника за пять секунд до финальной сирены. Всего на счету 31-летнего россиянина после 6 матчей 3 (1+2) набранных очка.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил третью шайбу в текущем розыгрыше плей-офф. Всего на счету 29-летнего россиянина после 8 матчей 11 (3+8) набранных очков. Он делит первое место в гонке бомбардиров плей-офф НХЛ с одноклубником Куинном Хьюзом.
Капризов вышел на второе место в истории «Миннесоты» по очкам в плей-офф — на его счету 32 (18+14) балла в 33 матчах. Он обошел действующего капитана команды Джареда Сперджена, в активе которого 31 (9+22) очко в 81 игре. Рекорд франшизы принадлежит американцу Заку Паризе, на счету которого 37 (16+21) очков в 44 матчах.
«Колорадо» укрепил свое лидерство в серии против «Миннесоты» — 2−0. Третья игра пройдет на домашнем льду «дикарей» в ночь на воскресенье, 10 мая.
Джаред Беднар
Джон Хайнс
Скотт Уэджвуд
Филип Густавссон
(00:00-57:41)
Филип Густавссон
(c 59:55)
02:51
Мартин Нечас
(Нэйтан Маккиннон, Бретт Кулак)
02:57
Кирилл Капризов
(Матс Зуккарелло, Райан Хартман)
08:09
Яков Тренин
08:24
Габриэль Ландескуг
(Нэйтан Маккиннон, Мартин Нечас)
13:16
Брок Нельсон
21:24
Николя Руа
(Брок Нельсон, Росс Колтон)
30:52
Райан Хартман
44:20
Брок Нельсон
47:26
Матс Зуккарелло
51:49
Владимир Тарасенко
53:18
Нэйтан Маккиннон
(Назем Кадри, Габриэль Ландескуг)
54:33
Маркус Юханссон
(Данила Юров, Дэмон Хант)
55:34
Кирилл Капризов
59:55
Валерий Ничушкин
(Бретт Кулак)
