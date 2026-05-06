Российский хоккеист номинирован на награду лучшему новичку НХЛ

В завершившемся регулярном чемпионате 20-летний россиянин отыграл все 82 матча и набрал 62 (19+43) очка, став лучшим бомбардиром среди новичков. Также Демидов вошел в пятерку лучших бомбардиров команды в этом сезоне и помог ей выйти в плей-офф.
За «Колдер Трофи» Демидов поспорит с двумя канадскими хоккеистами — нападающим «Анахайма» Беккетом Сеннеке и защитником «Айлендерс» Мэттью Шефером. Они также отыграли по 82 матча, набрав 60 (23+37) и 59 (23+36) очков соответственно.
Согласно прогнозам букмекеров, Шефер является явным фаворитом в борьбе за «Колдер». Демидов идет вторым, Сеннеке — третьим.
Демидов может стать восьмым россиянином в истории НХЛ, выигравшим «Колдер Трофи». Ранее обладателями этой награды становились Павел Буре (1992), Сергей Самсонов (1998), Евгений Набоков (2001), Александр Овечкин (2006), Евгений Малкин (2007), Артемий Панарин (2016) и Кирилл Капризов (2021).
Действуюшим обладателем «Колдер Трофи» является одноклубник Демидова — американский защитник Лэйн Хатсон.
Джон Купер
Мартен Сан-Луи
Андрей Василевский
(00:00-57:48)
Якуб Добеш
18:39
Ник Сузуки
(Кайден Гуле, Джош Андерсон)
23:14
Майкл Мэтисон
25:04
Брэйден Пойнт
32:33
Кайден Гуле
33:27
Доминик Джеймс
(Шарль-Эдуард Д'Астус, Гейдж Гонсалвес)
35:22
Командный штраф
51:07
Алекс Ньюхук
(Лэйн Хатсон, Кайден Гуле)
59:53
Майкл Мэтисон
