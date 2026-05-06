Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.05
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
07.05
Баффало
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
07.05
Вегас
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.31
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
5
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Анахайм
1
П1
X
П2

Российский хоккеист номинирован на награду лучшему новичку НХЛ

Нападающий «Монреаля» Иван Демидов вошел в финальную тройку претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку лиги по итогам регулярного сезона НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В завершившемся регулярном чемпионате 20-летний россиянин отыграл все 82 матча и набрал 62 (19+43) очка, став лучшим бомбардиром среди новичков. Также Демидов вошел в пятерку лучших бомбардиров команды в этом сезоне и помог ей выйти в плей-офф.

За «Колдер Трофи» Демидов поспорит с двумя канадскими хоккеистами — нападающим «Анахайма» Беккетом Сеннеке и защитником «Айлендерс» Мэттью Шефером. Они также отыграли по 82 матча, набрав 60 (23+37) и 59 (23+36) очков соответственно.

Согласно прогнозам букмекеров, Шефер является явным фаворитом в борьбе за «Колдер». Демидов идет вторым, Сеннеке — третьим.

Демидов может стать восьмым россиянином в истории НХЛ, выигравшим «Колдер Трофи». Ранее обладателями этой награды становились Павел Буре (1992), Сергей Самсонов (1998), Евгений Набоков (2001), Александр Овечкин (2006), Евгений Малкин (2007), Артемий Панарин (2016) и Кирилл Капризов (2021).

Действуюшим обладателем «Колдер Трофи» является одноклубник Демидова — американский защитник Лэйн Хатсон.

Тампа-Бэй
1:2
0:1, 1:0, 0:1
Монреаль
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
4.05.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Benchmark International Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Мартен Сан-Луи
Вратари
Андрей Василевский
(00:00-57:48)
Якуб Добеш
1-й период
18:39
Ник Сузуки
(Кайден Гуле, Джош Андерсон)
2-й период
23:14
Майкл Мэтисон
25:04
Брэйден Пойнт
32:33
Кайден Гуле
33:27
Доминик Джеймс
(Шарль-Эдуард Д'Астус, Гейдж Гонсалвес)
35:22
Командный штраф
3-й период
51:07
Алекс Ньюхук
(Лэйн Хатсон, Кайден Гуле)
59:53
Майкл Мэтисон
Статистика
Тампа-Бэй
Монреаль
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Павла Буре: карьера и личная жизнь хоккеиста
«Русская ракета» — именно таким вошел в историю российский и советский хоккеист Павел Буре. Быстрый до такой степени, к которой еще не привыкли даже лучшие защитники в мире, играющие в НХЛ. Биография Павла Буре уместила в себя советский хоккей, подвиги в составе уже сборной России и невероятный успех за океаном.
Читать дальше