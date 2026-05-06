«Торонто» выиграл лотерею и получил первый выбор на драфте НХЛ

«Торонто» получил общий первый выбор на драфте НХЛ 2026 года. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В рамках драфт-лотереи был определен порядок выбора на драфте для команд, не прошедших в плей-офф. Разыгрывались два первых выбора, остальные позиции были распределены по местам в турнирной таблице.

На первый выбор претендовали 11 худших команд по итогам регулярного сезона. Наибольшие шансы на первый пик были у «Ванкувера» (25,5%), который набрал наименьшее количество очков в регулярном чемпионате. Шансы остальных команд составляли от 3 до 13,5%.

«Торонто» выиграл драфт-лотерею, имея пятые по величине шансы на успех (8,5%). Канадский клуб получил право первого выбора на драфте в третий раз в истории. Последний раз «кленовые листья» драфтовали первыми в 2016 году, выбрав нынешнего капитана команды Остона Мэттьюса.

Второй пик достался «Сан-Хосе», имевшему девятые шансы на победу в лотерее (8,5%). В прошлом году «акулы» также выбирали вторыми, а в позапрошлом — первыми. Благодаря этому «Сан-Хосе» заполучил талантливых канадских нападающих Малкина Селебрини и Майкла Мису.

Результаты драфт-лотереи НХЛ:

  1. «Торонто»
  2. «Сан-Хосе»
  3. «Ванкувер»
  4. «Чикаго»
  5. «Рейнджерс»
  6. «Калгари»
  7. «Сиэтл»
  8. «Виннипег»
  9. «Флорида»
  10. «Нэшвилл»
  11. «Сент-Луис»
  12. «Нью-Джерси»
  13. «Айлендерс»
  14. «Коламбус»
  15. «Детройт» (выбор принадлежит «Сент-Луису»)
  16. «Вашингтон»

Выборы с 17-го по 32-й будут определены по результатам плей-офф.

Драфт НХЛ пройдет с 26 по 27 июня в Баффало. Фаворитами драфта являются нападающие Гэвин Маккенна (Канада) и Иван Стенберг (Швеция). На выбор в первом раунде претендуют трое россиян, выступающих в Северной Америке: Никита Клепов, Илья Морозов и Егор Шилов.