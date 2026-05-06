«Торонто» выиграл лотерею и получил первый выбор на драфте НХЛ

В рамках драфт-лотереи был определен порядок выбора на драфте для команд, не прошедших в плей-офф. Разыгрывались два первых выбора, остальные позиции были распределены по местам в турнирной таблице.
На первый выбор претендовали 11 худших команд по итогам регулярного сезона. Наибольшие шансы на первый пик были у «Ванкувера» (25,5%), который набрал наименьшее количество очков в регулярном чемпионате. Шансы остальных команд составляли от 3 до 13,5%.
«Торонто» выиграл драфт-лотерею, имея пятые по величине шансы на успех (8,5%). Канадский клуб получил право первого выбора на драфте в третий раз в истории. Последний раз «кленовые листья» драфтовали первыми в 2016 году, выбрав нынешнего капитана команды Остона Мэттьюса.
Второй пик достался «Сан-Хосе», имевшему девятые шансы на победу в лотерее (8,5%). В прошлом году «акулы» также выбирали вторыми, а в позапрошлом — первыми. Благодаря этому «Сан-Хосе» заполучил талантливых канадских нападающих Малкина Селебрини и Майкла Мису.
Результаты драфт-лотереи НХЛ:
- «Торонто»
- «Сан-Хосе»
- «Ванкувер»
- «Чикаго»
- «Рейнджерс»
- «Калгари»
- «Сиэтл»
- «Виннипег»
- «Флорида»
- «Нэшвилл»
- «Сент-Луис»
- «Нью-Джерси»
- «Айлендерс»
- «Коламбус»
- «Детройт» (выбор принадлежит «Сент-Луису»)
- «Вашингтон»
Выборы с 17-го по 32-й будут определены по результатам плей-офф.
Драфт НХЛ пройдет с 26 по 27 июня в Баффало. Фаворитами драфта являются нападающие Гэвин Маккенна (Канада) и Иван Стенберг (Швеция). На выбор в первом раунде претендуют трое россиян, выступающих в Северной Америке: Никита Клепов, Илья Морозов и Егор Шилов.