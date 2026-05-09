Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
10.05
Филадельфия
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.31
П2
1.86
Хоккей. НХЛ
10.05
Миннесота
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.40
П2
2.23
Хоккей. НХЛ
11.05
Монреаль
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.26
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
11.05
Анахайм
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.35
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
1
:
Монреаль
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
2
:
Вегас
6
П1
X
П2

Лучший снайпер КХЛ Роман Канцеров заключил соглашение с «Чикаго»

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров подписал контракт с «Чикаго».

Источник: РИА "Новости"

Пресс-служба «Чикаго Блэкхокс» объявила о подписании трёхлетнего контракта новичка с нападающим «Металлурга» Романом Канцеровым. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано на три года.

Российский хоккеист в возрасте 21 года выступал за команду из Магнитогорска с 2022 года. В сезоне-2025/26 FONBET чемпионата КХЛ он принял участие в 63 матчах, набрав 64 очка (36 заброшенных шайб и 28 результативных передач), что позволило ему стать лучшим снайпером турнира. В розыгрыше Кубка Гагарина-2026 на его счету 8 очков (4 гола и 4 передачи) в 15 встречах.

Ранее, в 2023 году, Канцеров был выбран «Чикаго» во втором раунде драфта НХЛ под общим 44-м номером.