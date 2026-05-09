Экс-игрок НХЛ передал рекордное пожертвование больнице Монреаля

О намерении поддержать медицинское учреждение хоккеист заявил в 2015 году. В последующие годы он организовал ряд мероприятий, направленных на пополнение счета собственного фонда до указанной суммы, что было достигнуто в 2026-м.
Как сообщает Montreal Gazette, итоговое пожертвование Суббана стало крупнейшим среди спортсменов в истории Канады. Первоначально хоккеист планировал сделать взнос анонимным, однако администрация больницы убедила его предать событию огласку.
Суббан выступал за «Монреаль Канадиенс» в период с 2009 по 2016 год, после чего был обменян в «Нэшвилл Предаторз», а затем играл за «Нью-Джерси Девилз». В настоящее время 36-летний Суббан работает аналитиком матчей НХЛ на телеканале ESPN.