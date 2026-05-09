Экс-игрок НХЛ передал рекордное пожертвование больнице Монреаля

Суббан выступал за «Монреаль Канадиенс» в период с 2009 по 2016 год, после чего был обменян в «Нэшвилл Предаторз», а затем играл за «Нью-Джерси Девилз». В настоящее время 36-летний Суббан работает аналитиком матчей НХЛ на телеканале ESPN.