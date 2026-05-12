Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук

Диссертация Овечкина была представлена на 145 страницах.
Как сообщает источник, идея диссертации Овечкина заключалась в различиях североамериканской и российской хоккейных культур. Овечкин объяснил, как в этих странах расставляют приоритеты при подготовке молодых хоккеистов и что спортсменам было бы полезно сочетать подходы по мере взросления. Нападающий «Вашингтона» отметил, что в России делают упор на владение шайбой и технические навыки, в США — больше внимания уделяют скорости игры и физической подготовке.
Александр Овечкин окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма в 2008 году.
Овечкин провел 21-й сезон в НХЛ, отыграв все 82 матча. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение в возрасте 40 лет и старше. На его счету 64 очка — 32 гола и 32 передачи. Хоккеист завершил сезон в ранге лучшего бомбардира и снайпера команды.
Всего на счету Овечкина 1734 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, в которых он набрал 1834 (1006+828) очка. Он является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах (929). По общему количеству шайб Овечкин отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) на 10 шайб.