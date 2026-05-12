Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук

Как сообщает источник, идея диссертации Овечкина заключалась в различиях североамериканской и российской хоккейных культур. Овечкин объяснил, как в этих странах расставляют приоритеты при подготовке молодых хоккеистов и что спортсменам было бы полезно сочетать подходы по мере взросления. Нападающий «Вашингтона» отметил, что в России делают упор на владение шайбой и технические навыки, в США — больше внимания уделяют скорости игры и физической подготовке.