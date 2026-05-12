Овечкин отложил вопрос о защите кандидатской до конца карьеры

— У меня нет информации, что Саша защитился. И я ни от кого об этом не слышал. Но предзащиту он в 2021 году сделал, причем очень успешно. Возможно, в американском СМИ перепутали. Они могут не знать нашу систему научных званий. Что сначала — предзащита, потом — защита, дальше — доктор наук, но для этого надо писать докторскую диссертацию. Как я понял, Овечкин отложил вопрос о защите кандидатской до того момента, как он завершит хоккейную карьеру. Это все‑таки серьезный труд. Ну и Александр реально учится, а не для галочки. Но, честно говоря, у Саши всё уже было готово, и особых усилий не требовалось. Просто немного найти время. Овечкин отлично держался на предзащите. Отвечал на все вопросы, нигде не завалился. Да и тема его, он в хоккее живет, — приводит слова Горского «Матч ТВ».