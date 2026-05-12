Овечкин отложил вопрос о защите кандидатской до конца карьеры

Виктор Горский, научный рецензент Александра Овечкина, рассказал, что капитан «Вашингтона» отложил вопрос о защите диссертации до того момента, как завершит карьеру.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне в СМИ поступила информация о том, что в 2022 году Александр Овечкин успешно защитил 145‑страничную диссертацию на тему «Организация тренировочного процесса технико‑тактической направленности в профессиональных хоккейных клубах России и Национальной хоккейной лиги».

— У меня нет информации, что Саша защитился. И я ни от кого об этом не слышал. Но предзащиту он в 2021 году сделал, причем очень успешно. Возможно, в американском СМИ перепутали. Они могут не знать нашу систему научных званий. Что сначала — предзащита, потом — защита, дальше — доктор наук, но для этого надо писать докторскую диссертацию. Как я понял, Овечкин отложил вопрос о защите кандидатской до того момента, как он завершит хоккейную карьеру. Это все‑таки серьезный труд. Ну и Александр реально учится, а не для галочки. Но, честно говоря, у Саши всё уже было готово, и особых усилий не требовалось. Просто немного найти время. Овечкин отлично держался на предзащите. Отвечал на все вопросы, нигде не завалился. Да и тема его, он в хоккее живет, — приводит слова Горского «Матч ТВ».

Летом 2021 года Овечкин был рекомендован к публичной защите научной диссертации по итогам мероприятия в ФГБУ «Федеральный научный центр физической культуры и спорта» при Минспорта РФ. После защиты хоккеист стал бы кандидатом педагогических наук, но ее Овечкин пока не проводил, хотя на предзащите все 14 присутствующих членов ученого совета и рецензентов единогласно высказались «за». Тема диссертации звучала так: «Сравнительный анализ технико‑тактической подготовки в командах в Северной Америке и России».

Овечкин провел 21-й сезон в НХЛ, отыграв все 82 матча. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение в возрасте 40 лет и старше. На его счету 64 очка — 32 гола и 32 передачи. Хоккеист завершил сезон в ранге лучшего бомбардира и снайпера команды.

Всего на счету Овечкина 1734 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, в которых он набрал 1834 (1006+828) очка. Он является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах (929). По общему количеству шайб Овечкин отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) на 10 шайб.

