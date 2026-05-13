Дубль Дорофеева вывел «Вегас» вперед в серии с «Анахаймом»

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев был признан первой звездой матча. 25-летний россиянин забросил шестую и седьмую шайбы в этом плей-офф, благодаря чему вышел в лидеры снайперской гонки и теперь делит первую строчку с тремя хоккеистами. Всего на счету Дорофеева после 11 сыгранных матчей 9 (7+2) набранных очков.