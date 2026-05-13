Дубль Дорофеева вывел «Вегас» вперед в серии с «Анахаймом»

У хозяев в основное время отличились Павел Дорофеев (17') и Томаш Гертл (45'), у гостей забивали Беккетт Сеннеке (13') и Олен Зеллвегер (57'). На пятой минуте овертайма Дорофеев забросил победную шайбу.
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев был признан первой звездой матча. 25-летний россиянин забросил шестую и седьмую шайбы в этом плей-офф, благодаря чему вышел в лидеры снайперской гонки и теперь делит первую строчку с тремя хоккеистами. Всего на счету Дорофеева после 11 сыгранных матчей 9 (7+2) набранных очков.
Во втором периоде Дорофеев травмировал колено, заблокировав бросок защитника «Анахайма» Джексона Лакомба. Россиянин некоторое время не мог подняться со льда, после чего самостоятельно отправился в раздевалку. Спустя некоторое время он вернулся в игру.
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев и защитник «Анахайма» Павел Минтюков не сумели отметиться результативными действиями.
«Вегас» вышел вперед в серии до четырех побед — 3−2. Шестой матч в серии пройдет на домашнем льду «уток» в ночь на пятницу, 15 мая.
Джон Торторелла
Джоэль Кенневилль
Картер Харт
(00:00-64:10)
Лукаш Достал
(00:00-64:10)
09:00
Брэйден Макнэбб
09:00
Брэйден Макнэбб
12:36
Бекетт Сенекке
(Каттер Готье, Мэйсон Мактавиш)
14:39
Павел Минтюков
16:13
Павел Дорофеев
(Томаш Гертл, Джек Айкел)
44:48
Томаш Гертл
(Брэндон Саад, Расмус Андерссон)
56:55
Олен Зеллвегер
(Каттер Готье, Мэйсон Мактавиш)
64:10
Павел Дорофеев
(Джек Айкел)
