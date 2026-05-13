Дубль Дорофеева вывел «Вегас» вперед в серии с «Анахаймом»

«Вегас» дома обыграл «Анахайм» (3:2 ОТ) в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев в основное время отличились Павел Дорофеев (17') и Томаш Гертл (45'), у гостей забивали Беккетт Сеннеке (13') и Олен Зеллвегер (57'). На пятой минуте овертайма Дорофеев забросил победную шайбу.

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев был признан первой звездой матча. 25-летний россиянин забросил шестую и седьмую шайбы в этом плей-офф, благодаря чему вышел в лидеры снайперской гонки и теперь делит первую строчку с тремя хоккеистами. Всего на счету Дорофеева после 11 сыгранных матчей 9 (7+2) набранных очков.

Во втором периоде Дорофеев травмировал колено, заблокировав бросок защитника «Анахайма» Джексона Лакомба. Россиянин некоторое время не мог подняться со льда, после чего самостоятельно отправился в раздевалку. Спустя некоторое время он вернулся в игру.

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев и защитник «Анахайма» Павел Минтюков не сумели отметиться результативными действиями.

«Вегас» вышел вперед в серии до четырех побед — 3−2. Шестой матч в серии пройдет на домашнем льду «уток» в ночь на пятницу, 15 мая.

Вегас
3:2
1:1, 0:0, 1:1
ОТ
Анахайм
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала конференции
13.05.2026, 04:30 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18089 зрителей
Главные тренеры
Джон Торторелла
Джоэль Кенневилль
Вратари
Картер Харт
(00:00-64:10)
Лукаш Достал
(00:00-64:10)
1-й период
09:00
Брэйден Макнэбб
09:00
Брэйден Макнэбб
12:36
Бекетт Сенекке
(Каттер Готье, Мэйсон Мактавиш)
14:39
Павел Минтюков
16:13
Павел Дорофеев
(Томаш Гертл, Джек Айкел)
3-й период
44:48
Томаш Гертл
(Брэндон Саад, Расмус Андерссон)
56:55
Олен Зеллвегер
(Каттер Готье, Мэйсон Мактавиш)
Овертайм
64:10
Павел Дорофеев
(Джек Айкел)
Статистика
Вегас
Анахайм
Штрафное время
15
2
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит