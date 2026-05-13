«Торонто» уволил главного тренера после провального сезона в НХЛ

Ранее руководство «Торонто» отправило в отставку генерального менеджера команды Брэда Треливинга, наняв на его место Джона Чайку. 36-летний функционер, ранее работавший на аналогичной должности в «Аризоне», вновь стал самым молодым генменеджером в НХЛ. Ему предстоит заняться перестройкой команды, которая начнется с выбора будущего франчайз-игрока на предстоящем драфте и поиска нового главного тренера.