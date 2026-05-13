«Торонто» уволил главного тренера после провального сезона в НХЛ

60-летний канадский специалист возглавил «Торонто» в 2024 году. В первом сезоне «кленовые листья» дошли до второго раунда плей-офф, где в семиматчевой серии уступили будущим обладателям Кубка Стэнли — «Флориде».
Второй сезон Беруби обернулся для «Торонто» провалом — команда заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции и впервые с 2016 года не вышла в плей-офф. На прошлой неделе «кленовые листья» выиграли драфт-лотерею, получив право первого выбора на предстоящем драфте НХЛ.
Ранее руководство «Торонто» отправило в отставку генерального менеджера команды Брэда Треливинга, наняв на его место Джона Чайку. 36-летний функционер, ранее работавший на аналогичной должности в «Аризоне», вновь стал самым молодым генменеджером в НХЛ. Ему предстоит заняться перестройкой команды, которая начнется с выбора будущего франчайз-игрока на предстоящем драфте и поиска нового главного тренера.
Ранее Беруби работал главным тренером в «Филадельфии» (2013−2015) и «Сент-Луисе» (2018−2023), с которым в дебютном сезоне сумел выиграть первый в истории клуба Кубок Стэнли.