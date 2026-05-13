Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
14.05
Колорадо
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.64
П2
3.77
Хоккей. НХЛ
15.05
Баффало
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.24
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
15.05
Анахайм
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.27
П2
2.45
Хоккей. КХЛ
не начался
Локомотив
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
3
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Баффало
3
П1
X
П2

«Торонто» уволил главного тренера после провального сезона в НХЛ

Генеральный менеджер «Торонто» Джон Чайка объявил об уходе главного тренера команды Крэйга Беруби.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

60-летний канадский специалист возглавил «Торонто» в 2024 году. В первом сезоне «кленовые листья» дошли до второго раунда плей-офф, где в семиматчевой серии уступили будущим обладателям Кубка Стэнли — «Флориде».

Второй сезон Беруби обернулся для «Торонто» провалом — команда заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции и впервые с 2016 года не вышла в плей-офф. На прошлой неделе «кленовые листья» выиграли драфт-лотерею, получив право первого выбора на предстоящем драфте НХЛ.

Ранее руководство «Торонто» отправило в отставку генерального менеджера команды Брэда Треливинга, наняв на его место Джона Чайку. 36-летний функционер, ранее работавший на аналогичной должности в «Аризоне», вновь стал самым молодым генменеджером в НХЛ. Ему предстоит заняться перестройкой команды, которая начнется с выбора будущего франчайз-игрока на предстоящем драфте и поиска нового главного тренера.

Ранее Беруби работал главным тренером в «Филадельфии» (2013−2015) и «Сент-Луисе» (2018−2023), с которым в дебютном сезоне сумел выиграть первый в истории клуба Кубок Стэнли.