Дубль Дорофеева помог «Вегасу» выйти в полуфинал Кубка Стэнли

У гостей дубль оформил Павел Дорофеев (43', 54'), еще по одной шайбе забросили Митч Марнер (2'), Бретт Хауден (9') и Ши Теодор (18'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Микаэля Гранлунда (33').
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев был признан первой звездой матча. 25-летний россиянин забросил восьмую и девятую шайбу в текущем плей-офф и единолично возглавил снайперскую гонку Кубка Стэнли. Всего на счету Дорофеева после 12 сыгранных матчей 11 (9+2) набранных очков.
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев поучаствовал в первой шайбе Дорофеева и отметился результативной передачей. Всего на счету 30-летнего россиянина после 12 сыгранных матчей 9 (3+6) набранных очков.
«Анахайм» завершил свой первый с 2018 года плей-офф НХЛ и впервые за девять лет выиграл серию, выбив в первом раунде прошлогоднего финалиста — «Эдмонтон» (4−2).
«Вегас» впервые с 2023 года вышел в финал Западной конференции, где сыграет с лучшей командой регулярного чемпионата — «Колорадо». Серия стартует в ночь на четверг, 21 мая.
Джоэль Кенневилль
Джон Торторелла
Лукаш Достал
(00:00-54:49)
Картер Харт
Лукаш Достал
(55:49-56:12)
Лукаш Достал
(58:32-58:51)
01:02
Митчелл Марнер
(Вильям Карлссон, Ши Теодор)
07:31
Коул Смит
08:30
Бретт Хауден
(Митчелл Марнер)
11:00
Микаэль Гранлунд
17:14
Алекс Киллорн
17:19
Ши Теодор
(Томаш Гертл)
25:52
Вильям Карлссон
31:59
Ник Дауд
32:46
Микаэль Гранлунд
(Трой Терри, Лео Карлссон)
35:27
Джейкоб Труба
35:27
Ник Дауд
42:52
Павел Дорофеев
(Иван Барбашев)
47:14
Ноа Хэнифин
53:32
Павел Дорофеев
57:47
Картер Харт
