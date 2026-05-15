Матч-центр
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Финляндия
:
Германия
П1
1.40
X
5.75
П2
6.52
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Канада
:
Швеция
П1
1.55
X
5.34
П2
4.80
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Локомотив
П1
2.30
X
3.95
П2
2.90
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
США
:
Швейцария
П1
3.05
X
4.45
П2
2.05
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Чехия
:
Дания
П1
1.42
X
5.65
П2
6.22
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
1
:
Вегас
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
3
:
Монреаль
6
Дубль Дорофеева помог «Вегасу» выйти в полуфинал Кубка Стэнли

«Вегас» на выезде обыграл «Анахайм» (5:1) в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У гостей дубль оформил Павел Дорофеев (43', 54'), еще по одной шайбе забросили Митч Марнер (2'), Бретт Хауден (9') и Ши Теодор (18'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Микаэля Гранлунда (33').

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев был признан первой звездой матча. 25-летний россиянин забросил восьмую и девятую шайбу в текущем плей-офф и единолично возглавил снайперскую гонку Кубка Стэнли. Всего на счету Дорофеева после 12 сыгранных матчей 11 (9+2) набранных очков.

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев поучаствовал в первой шайбе Дорофеева и отметился результативной передачей. Всего на счету 30-летнего россиянина после 12 сыгранных матчей 9 (3+6) набранных очков.

«Анахайм» завершил свой первый с 2018 года плей-офф НХЛ и впервые за девять лет выиграл серию, выбив в первом раунде прошлогоднего финалиста — «Эдмонтон» (4−2).

«Вегас» впервые с 2023 года вышел в финал Западной конференции, где сыграет с лучшей командой регулярного чемпионата — «Колорадо». Серия стартует в ночь на четверг, 21 мая.

Анахайм
1:5
0:3, 1:0, 0:2
Вегас
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала конференции
15.05.2026, 04:30 (МСК UTC+3)
Honda Center, 16778 зрителей
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль
Джон Торторелла
Вратари
Лукаш Достал
(00:00-54:49)
Картер Харт
Лукаш Достал
(55:49-56:12)
Лукаш Достал
(58:32-58:51)
1-й период
01:02
Митчелл Марнер
(Вильям Карлссон, Ши Теодор)
07:31
Коул Смит
08:30
Бретт Хауден
(Митчелл Марнер)
11:00
Микаэль Гранлунд
17:14
Алекс Киллорн
17:19
Ши Теодор
(Томаш Гертл)
2-й период
25:52
Вильям Карлссон
31:59
Ник Дауд
32:46
Микаэль Гранлунд
(Трой Терри, Лео Карлссон)
35:27
Джейкоб Труба
35:27
Ник Дауд
3-й период
42:52
Павел Дорофеев
(Иван Барбашев)
47:14
Ноа Хэнифин
53:32
Павел Дорофеев
57:47
Картер Харт
Статистика
Анахайм
Вегас
Штрафное время
6
12
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит