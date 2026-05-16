Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
перерыв
Великобритания
2
:
Австрия
5
Все коэффициенты
П1
100.00
X
21.00
П2
1.00
Хоккей. Чемпионат мира
перерыв
Словакия
1
:
Норвегия
1
Все коэффициенты
П1
2.42
X
2.55
П2
4.30
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Венгрия
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
63.00
X
38.00
П2
1.03
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Италия
:
Канада
Все коэффициенты
П1
50.00
X
50.00
П2
1.01
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Швейцария
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.90
П2
9.75
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Словения
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
32.00
X
15.00
П2
1.08

Любовь, скандалы и разводы: самые громкие романы в мире спорта

Их победы знают миллионы, но за кулисами славы разворачивались истории покруче любого сериала. Кто-то скрывал свадьбу годами, а кто-то устроил публичный развод на всю страну.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

В спорте принято следить за новыми победами и титулами. Но болельщикам всегда было интересно и то, что происходит за пределами стадионов и ледовых арен. Личная жизнь известных атлетов обсуждается не меньше, чем их достижения в спорте. Одни союзы кажутся идеальными и длятся годами, другие рушатся в один момент, оставляя после себя слухи, суды и взаимные обиды. В этой статье — четыре самые громкие романтические истории с участием российских спортсменов.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская

Источник: AP 2024

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и модель Анастасия Шубская познакомились в 2008 году во время летних Олимпийских игр в Пекине. Сначала они просто дружили, но потом их отношения переросли в романтические. Овечкин сделал предложение Шубской в 2015 году, а официальная регистрация брака состоялась в августе 2016 года — это было скромное мероприятие для близких.

Пышная свадьба пары прошла позже — 8 июля 2017 года. Торжество было приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Свадьба Овечкина и Шубской стала главным светским событием года. В 2018 году у пары родился сын Сергей, в 2020-м — второй сын, Илья. Сам хоккеист не раз говорил в интервью, что именно семья стала его главной мотивацией продолжать карьеру после 35 лет. Сегодня их союз считается образцовым. Это редкий случай, когда звезда спорта и публичная фигура создали крепкую семью без скандалов и громких разбирательств.

Сергей Федоров и Анна Курникова

Источник: АР 2024 / Соцсети

Это одна из самых запутанных историй в мире спорта. Хоккеист Сергей Федоров и теннисистка Анна Курникова в 1990—2000‑х годах были главными медийными фигурами.

Долгое время никто точно не знал, есть ли между ними что‑то серьезное. Журналисты строили догадки, но подтверждений не было. Все изменилось в 2003 году, когда Федоров дал интервью и заявил, что они с Курниковой поженились в 2001-м. По его словам, брак был недолгим и быстро распался.

Представители Курниковой тут же опровергли эту информацию. Сама Анна никогда не подтверждала факт замужества. Так и осталось загадкой: была ли свадьба на самом деле или это выдумка. Позже Курникова создала семью с певцом Энрике Иглесиасом. А статус «экс-мужа Курниковой» навсегда закрепился за Федоровым в заголовках СМИ.

Иван Телегин и Пелагея

Источник: Антон Новодережкин/ТАСС

Пара хоккеиста ЦСКА и сборной России Ивана Телегина и известной певицы Пелагеи обсуждалась не только из‑за яркого романа, но и из‑за громкого развода. Они начали встречаться в 2016 году. На тот момент Телегин был официально женат на другой женщине, но ради Пелагеи развелся. В 2017 году у пары родилась дочь Таисия, и они поженились. Однако брак продержался недолго. В 2019 году Пелагея подала на развод, и начался долгий судебный процесс.

Они делили квартиры, машины и решали, с кем останется дочь. Самым скандальным эпизодом стал момент, когда Телегин в последний момент запретил вывозить ребенка за границу — Пелагея узнала об этом прямо в аэропорту перед отпуском. Оба публично обвиняли друг друга. Пелагея говорила о скупости экс‑мужа на алименты, Телегин — о домашнем насилии со стороны певицы. Их развод остается одним из самых громких в истории российского спорта.

Мария Шарапова и Саша Вуячич

Источник: РИА "Новости"

Мария Шарапова — одна из самых известных теннисисток мира. Саша Вуячич — баскетболист, игравший за «Лос‑Анджелес Лейкерс» и выигравший НБА. Они познакомились в 2009 году в Лос‑Анджелесе на общей вечеринке. Шарапова тогда восстанавливалась после травмы. Вскоре они начали встречаться. Вуячич часто сидел на трибунах во время ее матчей. В 2011 году он сделал предложение, и Шарапова согласилась.

Но до свадьбы дело не дошло. В 2012 году пара объявила о разрыве. В официальном заявлении теннисистка объяснила это плотными графиками тренировок и переездов — они просто редко виделись. Вуячич уехал играть в Турцию. Расставание прошло спокойно, без скандалов и взаимных обвинений. Позже Шарапова вышла замуж за другого и сейчас счастлива в браке.

Где‑то любовь переросла в крепкую семью, а где‑то закончилась публичными разбирательствами и судами. Одно можно сказать точно: личная жизнь спортсменов интересует публику не меньше, чем их спортивные достижения. И иногда драмы за пределами стадиона разворачиваются покруче любого финала Кубка Стэнли или Олимпийских игр.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше