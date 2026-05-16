«Миннесота» и «Сент-Луис» возобновят переговоры по обмену Юрова летом

Российский форвард «Миннесоты» Данила Юров может покинуть клуб в ближайшее межсезонье.

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Данила Юров может сменить команду в летнее межсезонье. Об этом сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо.

Как указывается в информации источника, перед дедлайном обменов «Миннесота» намеревалась получить от «Сент-Луис Блюз» форварда Роберта Томаса. В качестве компенсации «Уайлд» предлагали Юрова и голкипера Йеспера Валльстедта.

«Сент-Луис» отклонил данное предложение. При этом отмечается, что стороны могут возобновить переговоры летом.

В сезоне-2025/26 22-летний Юров записал на свой счет 27 (12 заброшенных шайб + 15 результативных передач) очков в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В девяти встречах плей-офф он набрал 3 (1+2) очка.

В 2022 году «Миннесота» задрафтовала Юрова под 22-м номером. В 2025 году российский хоккеист заключил с «Уайлд» трехлетний контракт новичка.