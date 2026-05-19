Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли-2026

Это стало известно после того, как «Баффало» дома проиграл «Монреалю» (2:3 ОТ) в решающем седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ и выбыл из борьбы за Кубок Стэнли. «Баффало» были единственным клубом без россиян в составе в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ.
Таким образом, борьбу за Кубок Стэнли продолжат семь российских хоккеистов: Валерий Ничушкин, Захар Бардаков (оба — «Колорадо»), Павел Дорофеев, Иван Барбашев (оба — «Вегас»), Андрей Свечников, Александр Никишин (оба — «Каролина») и Иван Демидов («Монреаль»).
С 2016 года хотя бы один российский хоккеист неизменно завоевывает Кубок Стэнли. Последним чемпионом НХЛ без россиян в составе был «Чикаго» в 2015 году.
Более продолжительная серия побед среди неамериканских игроков только у шведов: они неизменно выигрывают Кубок Стэнли с 2015 года. Их серия может прерваться, если чемпионом в этом сезоне станет представитель Восточной конференции — «Каролина» или «Монреаль».
Российские обладатели Кубка Стэнли с 2016 года
- 2016 — «Питтсбург»: Евгений Малкин
- 2017 — «Питтсбург»: Евгений Малкин
- 2018 — «Вашингтон»: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов
- 2019 — «Сент-Луис»: Владимир Тарасенко, Иван Барбашев
- 2020 — «Тампа-Бэй»: Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Александр Волков
- 2021 — «Тампа-Бэй»: Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев
- 2022 — «Колорадо»: Валерий Ничушкин
- 2023 — «Вегас»: Иван Барбашев
- 2024 — «Флорида»: Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко, Дмитрий Куликов
- 2025 — «Флорида»: Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов
Барбашев может выиграть Кубок Стэнли в третий раз в карьере, что позволит ему войти в список самых титулованных россиян в НХЛ. Ранее трижды чемпионами НХЛ становились Сергей Федоров, Игорь Ларионов (оба — 1997, 1998, 2002), Сергей Брылин (1995, 2000, 2003) и Евгений Малкин (2009, 2016, 2017).
Ничушкин может стать двукратным обладателем Кубка Стэнли. Для остальных российских игроков победа станет первой в карьере.
Ранее сообщалось, что российские хоккеисты пятый год подряд не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию.