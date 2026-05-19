Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Латвия
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.84
X
4.58
П2
3.50
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Италия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
6.20
X
5.63
П2
1.43
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.00
П2
2.95
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Венгрия
:
Великобритания
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.38
П2
2.55
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Словения
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
8.00
X
6.41
П2
1.30
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Германия
1
:
Швейцария
6
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швеция
3
:
Чехия
4
П1
X
П2

Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли-2026

Один из российских хоккеистов станет обладателем Кубка Стэнли в 11-м сезоне подряд.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Это стало известно после того, как «Баффало» дома проиграл «Монреалю» (2:3 ОТ) в решающем седьмом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ и выбыл из борьбы за Кубок Стэнли. «Баффало» были единственным клубом без россиян в составе в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ.

Таким образом, борьбу за Кубок Стэнли продолжат семь российских хоккеистов: Валерий Ничушкин, Захар Бардаков (оба — «Колорадо»), Павел Дорофеев, Иван Барбашев (оба — «Вегас»), Андрей Свечников, Александр Никишин (оба — «Каролина») и Иван Демидов («Монреаль»).

С 2016 года хотя бы один российский хоккеист неизменно завоевывает Кубок Стэнли. Последним чемпионом НХЛ без россиян в составе был «Чикаго» в 2015 году.

Более продолжительная серия побед среди неамериканских игроков только у шведов: они неизменно выигрывают Кубок Стэнли с 2015 года. Их серия может прерваться, если чемпионом в этом сезоне станет представитель Восточной конференции — «Каролина» или «Монреаль».

Российские обладатели Кубка Стэнли с 2016 года

  • 2016 — «Питтсбург»: Евгений Малкин
  • 2017 — «Питтсбург»: Евгений Малкин
  • 2018 — «Вашингтон»: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов
  • 2019 — «Сент-Луис»: Владимир Тарасенко, Иван Барбашев
  • 2020 — «Тампа-Бэй»: Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Александр Волков
  • 2021 — «Тампа-Бэй»: Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев
  • 2022 — «Колорадо»: Валерий Ничушкин
  • 2023 — «Вегас»: Иван Барбашев
  • 2024 — «Флорида»: Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко, Дмитрий Куликов
  • 2025 — «Флорида»: Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов

Барбашев может выиграть Кубок Стэнли в третий раз в карьере, что позволит ему войти в список самых титулованных россиян в НХЛ. Ранее трижды чемпионами НХЛ становились Сергей Федоров, Игорь Ларионов (оба — 1997, 1998, 2002), Сергей Брылин (1995, 2000, 2003) и Евгений Малкин (2009, 2016, 2017).

Ничушкин может стать двукратным обладателем Кубка Стэнли. Для остальных российских игроков победа станет первой в карьере.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты пятый год подряд не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше