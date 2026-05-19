Рафф назвал сезон «Баффало» огромным шагом вперед

Главный тренер «Баффало» Линди Рафф заявил, что команда может гордиться выступлением после вылета в седьмом матче серии с «Монреалем».

Источник: Reuters

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Линди Рафф прокомментировал вылет команды из Кубка Стэнли после поражения от «Монреаль Канадиенс» в седьмом матче серии.

«Баффало» уступил со счетом 2:3 в овертайме. Победную шайбу за «Монреаль» забросил Алекс Ньюхук.

«Это огромный шаг для нас. Огромный шаг для клуба и для игроков, чтобы прочувствовать, что значит выступать за “Баффало”. Они ощутили гордость от игры за “Баффало” и отдали все, что могли», — приводит слова Раффа официальный сайт НХЛ.

Рафф отметил, что не собирается оценивать весь сезон команды только по одному поражению.

«Этот матч не определяет наш сезон. Я сказал игрокам, что горжусь ими», — добавил тренер.

Для «Баффало» это был первый выход в плей-офф НХЛ за 15 лет. По ходу сезона команда сумела подняться с последнего места в Восточной конференции и дойти до решающего седьмого матча серии второго раунда.

После завершения встречи болельщики «Сэйбрз» остались на трибунах KeyBank Center и проводили команду аплодисментами.