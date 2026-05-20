Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Австрия
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
26.00
X
16.00
П2
1.07
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Чехия
:
Италия
Все коэффициенты
П1
1.07
X
16.00
П2
44.00
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
США
:
Германия
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.90
П2
6.77
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Швеция
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.04
X
27.00
П2
50.00
Хоккей. НХЛ
21.05
Колорадо
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.46
П2
3.50
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Б
Словения
4
:
Словакия
5
П1
X
П2

Сергей Брылин займет новую должность в клубе НХЛ

Российский тренер Сергей Брылин займет новую должность в «Нью-Джерси». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Нью-Джерси"

Последние четыре сезона 52-летний россиянин занимал должность помощника главного тренера «Нью-Джерси». Брылин был ассистентом в тренерском штабе Линди Раффа, Трэвиса Грина и Шелдона Кифа.

— «Нью-Джерси Девилз» объявляет, что тренер вратарей Дэйв Рогальски освобожден от занимаемой им должности. Кроме того, помощник тренера Сергей Брылин займет новую должность в клубе. Начат поиск кандидатов на эти должности, — сказано в сообщении пресс-службы клуба.

Новая роль Брылина в «Нью-Джерси» будет известна позднее.

Брылин выступал за «Нью-Джерси» с 1994 по 2008 год и выиграл с клубом три Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003). Он входит в число самых титулованных россиян в НХЛ вместе с Сергеем Федоровым, Игорем Ларионовым (оба — 1997, 1998, 2002) и Евгением Малкиным (2009, 2016, 2017).

В общей сложности Брылин провел за «Нью-Джерси» 874 матча, в которых набрал 342 (144+198) очка. В 2024 году он был включен в Зал славы клуба.

В 2012 году Брылин завершил игровую карьеру в КХЛ и перешел на тренерскую работу в системе «Нью-Джерси». За десять лет он прошел путь от тренера-консультанта в АХЛ до помощника главного тренера в НХЛ.

Минувший регулярный чемпионат «Нью-Джерси» завершил на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и не сумел выйти в плей-офф. За «дьяволов» выступают три российских хоккеиста — нападающие Арсений Грицюк, Максим Цыплаков и Евгений Дадонов.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше