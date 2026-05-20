Сергей Брылин займет новую должность в клубе НХЛ

Последние четыре сезона 52-летний россиянин занимал должность помощника главного тренера «Нью-Джерси». Брылин был ассистентом в тренерском штабе Линди Раффа, Трэвиса Грина и Шелдона Кифа.
— «Нью-Джерси Девилз» объявляет, что тренер вратарей Дэйв Рогальски освобожден от занимаемой им должности. Кроме того, помощник тренера Сергей Брылин займет новую должность в клубе. Начат поиск кандидатов на эти должности, — сказано в сообщении пресс-службы клуба.
Новая роль Брылина в «Нью-Джерси» будет известна позднее.
Брылин выступал за «Нью-Джерси» с 1994 по 2008 год и выиграл с клубом три Кубка Стэнли (1995, 2000, 2003). Он входит в число самых титулованных россиян в НХЛ вместе с Сергеем Федоровым, Игорем Ларионовым (оба — 1997, 1998, 2002) и Евгением Малкиным (2009, 2016, 2017).
В общей сложности Брылин провел за «Нью-Джерси» 874 матча, в которых набрал 342 (144+198) очка. В 2024 году он был включен в Зал славы клуба.
В 2012 году Брылин завершил игровую карьеру в КХЛ и перешел на тренерскую работу в системе «Нью-Джерси». За десять лет он прошел путь от тренера-консультанта в АХЛ до помощника главного тренера в НХЛ.
Минувший регулярный чемпионат «Нью-Джерси» завершил на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и не сумел выйти в плей-офф. За «дьяволов» выступают три российских хоккеиста — нападающие Арсений Грицюк, Максим Цыплаков и Евгений Дадонов.