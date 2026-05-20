Хоккей. Чемпионат мира
2-й период
Австрия
0
:
Швейцария
7
Хоккей. Чемпионат мира
2-й период
Чехия
0
:
Италия
1
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
США
:
Германия
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Швеция
:
Словения
Хоккей. НХЛ
21.05
Колорадо
:
Вегас
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Б
Словения
4
:
Словакия
5
В НХЛ поддержали «Вегас» в ситуации с Брюсом Кэссиди

Ситуация вокруг бывшего главного тренера «Вегас Голден Найтс» Брюса Кэссиди продолжает вызывать обсуждения в НХЛ. После увольнения специалиста сразу несколько клубов пытались выйти на него для переговоров, однако получили отказ от «Вегаса».

Источник: AP 2024

Как сообщил инсайдер Пьер ЛеБрюн, в лиге не считают действия клуба нарушением правил. По информации журналиста, позиция НХЛ заключается в том, что «Голден Найтс» пользуются своими законными контрактными правами.

«С точки зрения лиги, реакция “Вегаса” на данный момент соответствует существующим контрактным правам клуба, а также устоявшейся политике НХЛ. Поэтому решение о том, смогут ли другие команды общаться с Кэссиди, полностью остается за “Вегасом”, пока тренер находится на контракте», — написал ЛеБрюн.

Несмотря на увольнение, Кэссиди остается связан контрактом с «Вегасом» до 2027 года. Без разрешения клуба он не может официально вести переговоры и подписывать соглашение с другими командами.

Кэссиди возглавлял «Вегас» с 2022 года и в первом же сезоне привел команду к победе в Кубке Стэнли.