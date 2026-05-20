В НХЛ поддержали «Вегас» в ситуации с Брюсом Кэссиди

Как сообщил инсайдер Пьер ЛеБрюн, в лиге не считают действия клуба нарушением правил. По информации журналиста, позиция НХЛ заключается в том, что «Голден Найтс» пользуются своими законными контрактными правами.
«С точки зрения лиги, реакция “Вегаса” на данный момент соответствует существующим контрактным правам клуба, а также устоявшейся политике НХЛ. Поэтому решение о том, смогут ли другие команды общаться с Кэссиди, полностью остается за “Вегасом”, пока тренер находится на контракте», — написал ЛеБрюн.
Несмотря на увольнение, Кэссиди остается связан контрактом с «Вегасом» до 2027 года. Без разрешения клуба он не может официально вести переговоры и подписывать соглашение с другими командами.
Кэссиди возглавлял «Вегас» с 2022 года и в первом же сезоне привел команду к победе в Кубке Стэнли.