«Баффало» продлил тренера после выхода в плей-офф

Линди Рафф подписал новый двухлетний контракт с «Баффало Сэйбрз» и продолжит работу главным тренером команды. Соглашение 66-летнего специалиста рассчитано до конца сезона-2027/28, сообщает официальный сайт НХЛ.
Рафф вернулся в «Баффало» во второй раз и в прошедшем сезоне помог клубу завершить самую длинную безвыигрышную серию без плей-офф в истории НХЛ. «Сэйбрз» впервые с сезона-2010/11 сыграли в Кубке Стэнли.
По ходу регулярного чемпионата «Баффало» шел последним в Восточной конференции, но затем выдал мощный отрезок и выиграл Атлантический дивизион. Команда завершила сезон с результатом 50 побед, 23 поражения и 9 поражений в овертайме.
«Когда я принимал работу, я хотел, чтобы эти ребята любили быть игроками “Баффало”. Думаю, им нравится быть частью “Сэйбрз”, и они заставили город гордиться ими. Это был не тот результат, которого мы хотели, и все разочарованы. Но они отдали все, что у них было», — сказал Рафф после сезона.
В плей-офф «Баффало» дошел до второго раунда, где уступил «Монреалю» в семи матчах. Рафф также вошел в число финалистов приза Джека Адамса, который вручается лучшему тренеру сезона в НХЛ.
Рафф является самым успешным тренером в истории «Баффало» по числу побед. В НХЛ он занимает четвертое место среди тренеров по победам в регулярных чемпионатах.