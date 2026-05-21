Овечкин и его жена сыграли в падел с Ксенией Бородиной

В российскую столицу Овечкин прибыл 13 мая вместе с супругой Анастасией, а также сыновьями Сергеем и Ильей.
В Москве Александр и Анастасия сыграли в падел вместе с телеведущей Ксенией Бородиной в одном из клубов Москвы. Четвертым участником игры стал бизнесмен Максим Казанцев. Семья Овечкиных любит этот вид спорта, жена хоккеиста часто делится фотографиями с тренировок.
Александр Овечкин провел 21-й сезон в НХЛ, отыграв все 82 матча. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение в возрасте 40 лет и старше. На его счету 64 очка — 32 гола и 32 передачи. Хоккеист завершил сезон в ранге лучшего бомбардира и снайпера команды.
Всего на счету Овечкина 1734 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, в которых он набрал 1834 (1006+828) очка. Форвард является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах (929). По общему количеству шайб Овечкин отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) на 10 шайб.