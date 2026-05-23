Российский вратарь Зарубин подписал контракт с «Калгари»

Российский вратарь Кирилл Зарубин подписал трехлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Калгари Флэймз». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
20-летний голкипер был выбран «Калгари» в третьем раунде драфта НХЛ 2024 года под 84-м общим номером.
В сезоне-2025/26 Зарубин выступал в системе тульского АКМ. В регулярном чемпионате МХЛ вратарь провел 48 матчей и отражал в среднем 93% бросков.
Также россиянин сыграл два матча в плей-ин и четыре встречи в плей-офф Молодежной хоккейной лиги. Кроме того, Зарубин дебютировал за АКМ в ВХЛ, отразив 40 бросков из 41 в своем единственном матче регулярного чемпионата.
«Калгари Флэймз» не выходили в плей-офф НХЛ в двух последних сезонах. Клуб продолжает обновление состава за счет молодых игроков и хоккеистов, выбранных на драфте.