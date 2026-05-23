Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Латвия
:
США
Все коэффициенты
П1
8.25
X
6.45
П2
1.33
Хоккей. Чемпионат мира
13:20
Дания
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.94
П2
4.50
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Швейцария
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
1.03
X
39.00
П2
55.00
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Словакия
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.93
П2
1.62
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Австрия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
5.92
X
5.54
П2
1.48
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Норвегия
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
14.50
X
9.00
П2
1.16
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
1
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Финляндия
4
:
Великобритания
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швеция
3
:
Италия
0
П1
X
П2

Российский вратарь Зарубин подписал контракт с «Калгари»

Голкипер Кирилл Зарубин заключил трехлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Калгари Флэймз».

Источник: AFP 2023

Российский вратарь Кирилл Зарубин подписал трехлетний контракт новичка с клубом НХЛ «Калгари Флэймз». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

20-летний голкипер был выбран «Калгари» в третьем раунде драфта НХЛ 2024 года под 84-м общим номером.

В сезоне-2025/26 Зарубин выступал в системе тульского АКМ. В регулярном чемпионате МХЛ вратарь провел 48 матчей и отражал в среднем 93% бросков.

Также россиянин сыграл два матча в плей-ин и четыре встречи в плей-офф Молодежной хоккейной лиги. Кроме того, Зарубин дебютировал за АКМ в ВХЛ, отразив 40 бросков из 41 в своем единственном матче регулярного чемпионата.

«Калгари Флэймз» не выходили в плей-офф НХЛ в двух последних сезонах. Клуб продолжает обновление состава за счет молодых игроков и хоккеистов, выбранных на драфте.