Гретцки пошутил о будущем Макдэвида в «Эдмонтоне»

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки поделился мнением о будущем капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида. Слова бывшего нападающего прозвучали в интервью Пэту Макафи.
«Я иногда общаюсь с Коннором, ему нравится играть в Эдмонтоне. Мне кажется, сегодня не так важно, где именно ты играешь — каждый матч все равно будет доступен», — сказал Гретцки.
«Что ждет Коннора в будущем? Знаете, мне нравится моя статуя в Эдмонтоне. Лучше я ничего не буду говорить, чтобы ее не сожгли», — добавил бывший хоккеист.
Ранее Макдэвид продлил контракт с «Эдмонтоном» до 2028 года. По условиям соглашения канадский форвард зарабатывает 12,5 миллиона долларов за сезон.
Среди экспертов сделку называют выгодной для клуба, поскольку Макдэвид не стал добиваться максимального контракта и оставил «Ойлерз» больше возможностей для формирования состава вокруг лидеров команды.
Макдэвид выступает за «Эдмонтон» с 2015 года и считается одним из лучших хоккеистов современности. Вместе с клубом он несколько раз доходил до поздних стадий плей-офф НХЛ, но пока не выигрывал Кубок Стэнли.