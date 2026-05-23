Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Швейцария
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
1.03
X
39.00
П2
65.00
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Словакия
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.93
П2
1.62
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Австрия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
5.75
X
5.48
П2
1.48
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Норвегия
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
13.25
X
8.50
П2
1.17
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Латвия
:
США
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Дания
:
Словения
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
1
:
Вегас
3
П1
X
П2

Инсайдер исключил двухлетний контракт Овечкина с «Вашингтоном»

Журналист The Athletic Бэрри Свралуга заявил, что «Вашингтон Кэпиталз» не рассматривает двухлетнее соглашение с Александром Овечкиным.

Источник: ХК "Вашингтон Кэпиталз"

«Вашингтон Кэпиталз» не планирует предлагать Александру Овечкину двухлетний контракт. Об этом сообщил журналист The Athletic Бэрри Свралуга.

«Давайте проговорим четко — речь о двухлетнем контракте для Овечкина вообще не идет. Контракт может быть рассчитан только на сезон-2026/27. И если Ови вернется, то столкнется с прощальными церемониями на каждой арене по ходу регулярного чемпионата», — написал Свралуга.

В сезоне-2025/26 российский форвард набрал 64 очка — 32 гола и 32 передачи — в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Зарплата хоккеиста составляет 9,5 миллиона долларов в год.

Среди левых нападающих НХЛ более крупный кэпхит имеют только Джонатан Юбердо из «Калгари Флэймз» и Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс».

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году россиянин помог клубу впервые в истории завоевать Кубок Стэнли, а также остается лучшим снайпером в истории НХЛ.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше