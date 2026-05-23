Инсайдер исключил двухлетний контракт Овечкина с «Вашингтоном»

«Вашингтон Кэпиталз» не планирует предлагать Александру Овечкину двухлетний контракт. Об этом сообщил журналист The Athletic Бэрри Свралуга.
«Давайте проговорим четко — речь о двухлетнем контракте для Овечкина вообще не идет. Контракт может быть рассчитан только на сезон-2026/27. И если Ови вернется, то столкнется с прощальными церемониями на каждой арене по ходу регулярного чемпионата», — написал Свралуга.
В сезоне-2025/26 российский форвард набрал 64 очка — 32 гола и 32 передачи — в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Зарплата хоккеиста составляет 9,5 миллиона долларов в год.
Среди левых нападающих НХЛ более крупный кэпхит имеют только Джонатан Юбердо из «Калгари Флэймз» и Артемий Панарин из «Нью-Йорк Рейнджерс».
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году россиянин помог клубу впервые в истории завоевать Кубок Стэнли, а также остается лучшим снайпером в истории НХЛ.