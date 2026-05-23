Одноклубника Овечкина могут обменять из-за возраста

«Вашингтон Кэпиталз» может рассмотреть вариант с обменом нападающего Дилана Строума в межсезонье. Об этом заявил инсайдер Дэвид Паньотта.
«Я слышал, что есть сомнения насчет долговечности Дилана Строума на пороге 30-летия. Возможно, это касается и других — даже без упоминания Овечкина», — сказал Паньотта.
По словам инсайдера, в клубе также обсуждают развитие молодых игроков, в том числе Ильи Протаса, и необходимость предоставлять им больше игрового времени.
В минувшем сезоне Строум набрал 58 очков — 19 голов и 39 результативных передач — в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Контракт форварда рассчитан еще на два сезона, а его зарплата составляет 5 миллионов долларов в год.
На протяжении последних лет Строум был основным центрфорвардом в звене с Александром Овечкиным. По данным экспертов, в случае обмена интерес к хоккеисту могут проявить «Юта», «Сиэтл», «Эдмонтон», «Баффало», «Миннесота» и «Лос-Анджелес».
«Вашингтон» продолжает перестройку состава после нескольких сезонов борьбы за место в плей-офф и постепенно интегрирует молодых игроков в основу команды.