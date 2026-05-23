Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Швейцария
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
1.03
X
39.00
П2
65.00
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Словакия
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.93
П2
1.62
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Австрия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
5.75
X
5.48
П2
1.48
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Норвегия
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
13.25
X
8.50
П2
1.17
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Латвия
:
США
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
не начался
Дания
:
Словения
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
1
:
Вегас
3
П1
X
П2

Одноклубника Овечкина могут обменять из-за возраста

Инсайдер Дэвид Паньотта сообщил, что «Вашингтон Кэпиталз» сомневается в долгосрочных перспективах Дилана Строума.

Источник: Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» может рассмотреть вариант с обменом нападающего Дилана Строума в межсезонье. Об этом заявил инсайдер Дэвид Паньотта.

«Я слышал, что есть сомнения насчет долговечности Дилана Строума на пороге 30-летия. Возможно, это касается и других — даже без упоминания Овечкина», — сказал Паньотта.

По словам инсайдера, в клубе также обсуждают развитие молодых игроков, в том числе Ильи Протаса, и необходимость предоставлять им больше игрового времени.

В минувшем сезоне Строум набрал 58 очков — 19 голов и 39 результативных передач — в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Контракт форварда рассчитан еще на два сезона, а его зарплата составляет 5 миллионов долларов в год.

На протяжении последних лет Строум был основным центрфорвардом в звене с Александром Овечкиным. По данным экспертов, в случае обмена интерес к хоккеисту могут проявить «Юта», «Сиэтл», «Эдмонтон», «Баффало», «Миннесота» и «Лос-Анджелес».

«Вашингтон» продолжает перестройку состава после нескольких сезонов борьбы за место в плей-офф и постепенно интегрирует молодых игроков в основу команды.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше