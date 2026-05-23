Мать Овечкина вспомнила ночные тренировки сына

Татьяна Овечкина рассказала, как в детстве будущего капитана «Вашингтона» возили на хоккейные занятия ранним утром и поздней ночью.

Источник: AP 2024

Мать капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Татьяна Овечкина рассказала, как в детстве родители водили будущего хоккеиста на тренировки в разное время суток. Слова Овечкиной прозвучали на церемонии закрытия учебного года школы «Красная машина — Юниор».

«Так быстро прошло время. Сейчас Саше 40 лет. А где-то 33 года назад мы также водили своего ребенка на тренировки, где только можно: в пять утра, шесть, 11 вечера, ночью. Я знаю, какой это труд, сколько это времени отнимает у родителей», — сказала Овечкина.

По словам матери хоккеиста, она рада, что дети продолжают активно заниматься спортом и посвящают время тренировкам.

«Я очень рада, что дети сейчас занимаются спортом, не болтаются по улицам. Хочу пожелать удачи, здоровья и, самое главное, терпения», — добавила она.

Контракт Александра Овечкина с «Вашингтоном» истекает летом. 40-летний россиянин выступает за клуб НХЛ с 2005 года и является лучшим снайпером в истории лиги.

