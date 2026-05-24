Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Великобритания
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
8.50
X
6.45
П2
1.30
Хоккей. Чемпионат мира
17:20
Дания
:
Италия
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.08
П2
5.55
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Финляндия
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
1.05
X
21.00
П2
50.00
Хоккей. Чемпионат мира
21:20
Словакия
:
Канада
Все коэффициенты
П1
16.00
X
10.00
П2
1.16
Хоккей. НХЛ
25.05
Вегас
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.98
X
4.32
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Монреаль
2
П1
X
П2

«Каролина» сравняла счет в серии с «Монреалем»

«Каролина Харрикейнз» победила «Монреаль Канадиенс» в овертайме второго матча полуфинала Кубка Стэнли.

Источник: Reuters

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Монреаль Канадиенс» во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ. Встреча в Роли завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.

В составе «Каролины» шайбы забросили Эрик Робинсон и Николай Элерс, оформивший дубль. Победный гол датский форвард забил на 64-й минуте встречи.

У «Монреаля» оба гола записал на свой счет Джош Андерсон. Российский нападающий канадского клуба Иван Демидов провел на льду чуть более 13 минут и не отметился результативными действиями.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников также завершил матч без набранных очков, проведя на площадке более 17 минут.

Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третий и четвертый матчи противостояния пройдут в Монреале 25 и 27 мая. Победитель серии сыграет в финале Кубка Стэнли с победителем пары «Вегас Голден Найтс» — «Колорадо Эвеланш».

Каролина
3:2
1:1, 1:0, 0:1
ОТ
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Финал конференции
24.05.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Lenovo Center, 18819 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Мартен Сан-Луи
Вратари
Фредерик Андерсен
Якуб Добеш
1-й период
02:33
Эрик Робинсон
(Вильям Каррье, Марк Янковски)
08:33
Логан Стэнковен
11:11
Джош Андерсон
(Филлип Дано, Кайден Гуле)
16:36
Джейден Штрабл
18:16
Андрей Свечников
2-й период
31:08
Якуб Добеш
37:03
Николай Элерс
(Джален Чатфилд, Джейкоб Слэвин)
3-й период
40:00
Александр Тексье
52:51
Джош Андерсон
(Филлип Дано, Александр Каррье)
Овертайм
63:29
Николай Элерс
(Джален Чатфилд, Марк Янковски)
Статистика
Каролина
Монреаль
Штрафное время
4
6
Игра в большинстве
3
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит