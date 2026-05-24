«Каролина» сравняла счет в серии с «Монреалем»

«Каролина Харрикейнз» обыграла «Монреаль Канадиенс» во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ. Встреча в Роли завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.
В составе «Каролины» шайбы забросили Эрик Робинсон и Николай Элерс, оформивший дубль. Победный гол датский форвард забил на 64-й минуте встречи.
У «Монреаля» оба гола записал на свой счет Джош Андерсон. Российский нападающий канадского клуба Иван Демидов провел на льду чуть более 13 минут и не отметился результативными действиями.
Форвард «Каролины» Андрей Свечников также завершил матч без набранных очков, проведя на площадке более 17 минут.
Счет в серии до четырех побед стал 1−1. Третий и четвертый матчи противостояния пройдут в Монреале 25 и 27 мая. Победитель серии сыграет в финале Кубка Стэнли с победителем пары «Вегас Голден Найтс» — «Колорадо Эвеланш».
Род Бриндамор
Мартен Сан-Луи
Фредерик Андерсен
Якуб Добеш
02:33
Эрик Робинсон
(Вильям Каррье, Марк Янковски)
08:33
Логан Стэнковен
11:11
Джош Андерсон
(Филлип Дано, Кайден Гуле)
16:36
Джейден Штрабл
18:16
Андрей Свечников
31:08
Якуб Добеш
37:03
Николай Элерс
(Джален Чатфилд, Джейкоб Слэвин)
40:00
Александр Тексье
52:51
Джош Андерсон
(Филлип Дано, Александр Каррье)
63:29
Николай Элерс
(Джален Чатфилд, Марк Янковски)
