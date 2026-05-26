Губерниев считает, что Овечкин еще сыграет в НХЛ

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о будущем Александра Овечкина. По мнению телеведущего, форвард может провести в НХЛ еще несколько сезонов, сообщает «Матч ТВ».
В воскресенье Овечкин посетил суперфинал FONBET Кубка России по футболу между «Спартаком» и «Краснодаром» в «Лужниках». Хоккеист выходил в эфир «Матч ТВ» вместе с Губерниевым.
«Напрямую я не спрашивал у Овечкина, собирается ли он дальше играть в НХЛ. Я спросил, как он себя чувствует. Саша ответил, что самочувствие у него прекрасное. Видно, что он очень заряжен, физически крепок. Пришел с сыновьями, выглядит здорово», — сказал Губерниев.
«Я думаю, что Овечкин проведет еще несколько сезонов в НХЛ на высшем уровне. Выглядит это так. По крайней мере, такое впечатление осталось у меня от встречи с Александром Великим. Совершенно точно, что он пребывает в расцвете своих сил», — добавил комментатор.
Овечкину 40 лет. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 1573 матча и набрал 1687 очков — 929 голов и 758 результативных передач.
С учетом плей-офф на счету российского нападающего 1006 голов. Он на 10 шайб отстает от рекорда Уэйна Гретцки, который забил 1016 голов в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ.
Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает после сезона-2025/26. Хоккеист пока не объявлял окончательное решение о продолжении карьеры.