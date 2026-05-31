Скандалы в НХЛ: как «Вегас» поплатился драфт-пиком за молчание

Еще один любопытный случай произошел с «Оттавой» и Евгением Дадоновым. «Сенаторы» потеряли список команд, куда форварда нельзя обменивать, и не передали его следующему клубу — «Вегасу». Когда сделка с «Анахаймом» была уже почти завершена, выяснилось, что «утки» были в том самом списке. За этот организационный бардак «Оттава» была лишена выбора в первом раунде, но в итоге наказание смягчили до последнего пика на драфте-2026 и штрафа в 1 миллион долларов. А «Аризона» лишилась выборов в первом и втором раундах за то, что проводила физические тесты игроков до официальных мероприятий НХЛ.