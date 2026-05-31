Скандалы в НХЛ: как «Вегас» поплатился драфт-пиком за молчание

В мире профессионального спорта общение с медиа — это строгое правило. Особенно в плей-офф Кубка Стэнли, где каждая игра на виду у миллионов зрителей. Но «Вегас» решил, что правила писаны не для них, и жестоко за это поплатился. Клуб лишили выбора во втором раунде драфта, а главного тренера оштрафовали на 100 тысяч долларов. В нашей статье о том, как развивался этот скандал и какие еще громкие наказания помнит НХЛ.
Бойкот прессы после победы над «Анахаймом»
Скандал разразился после шестого матча серии второго раунда плей-офф между «Вегасом» и «Анахаймом». «Голден Найтс» одержали победу со счетом 5:1, выиграли серию 4−2 и вышли в финал Западной конференции. Казалось бы, повод для радости и общения с журналистами.
Но вместо традиционной пресс-конференции главный тренер Джон Торторелла просто не явился к представителям СМИ. А клуб в свою очередь не открыл раздевалку для журналистов, предоставив для общения лишь трех игроков. Журналист Джесси Грэнджер, освещающий НХЛ уже девять лет, признался, что никогда не видел ничего подобного. Позже выяснилось, что бойкот был местью лиге за дисквалификацию защитника «Вегаса» Брэйдена Макнэбба в пятом матче серии. Но в НХЛ такие оправдания не приняли.
Лишение драфт-пика и рекордный штраф
Реакция НХЛ не заставила себя ждать. Уже на следующий день лига объявила о наказании: «Вегас» лишается права выбора во втором раунде драфта 2026 года, а Джон Торторелла оштрафован на 100 тысяч долларов. В заявлении НХЛ подчеркнули, что санкции стали следствием «вопиющих нарушений правил освещения плей-офф Кубка Стэнли». Причем «Вегас» уже получал предупреждения от лиги по поводу соблюдения медиа-политики — это стало последней каплей.
Для «Голден Найтс» потеря пика оказалась особенно болезненной. Клуб уже отдал свой выбор в первом раунде драфта-2026 «Калгари» в обмен на защитника Ноа Ханифина. Теперь команда осталась без выбора во втором раунде, и на предстоящей церемонии у нее будет всего четыре пика — в третьем, пятом, шестом и седьмом раундах.
Сам Торторелла, известный своим взрывным характером, не впервые попадает под санкции лиги. Ранее его штрафовали за критику судей (20 тысяч долларов в 2020 году), за досрочный уход с пресс-конференции (25 тысяч в августе 2020-го) и даже дисквалифицировали на два матча за неподобающее поведение по отношению к арбитрам (50 тысяч в 2024 году).
«Оттава», «Аризона» и «Нью-Джерси»
«Вегас» — не первый клуб, который лишился драфт-пиков за нарушения. НХЛ уже применяла подобные санкции, и каждый раз они были связаны с попытками обойти правила лиги. Самый громкий случай произошел с «Нью-Джерси». Клуб попытался заключить с Ильей Ковальчуком 17-летний контракт на 102 миллиона долларов. Лига усмотрела в этом желание обойти правила, и «дьяволы» лишились выбора в первом и третьем раундах драфта, а также выплатили штраф в 3 миллиона долларов. Именно после этой истории в НХЛ изменили правила, ограничив максимальную продолжительность контрактов.
Еще один любопытный случай произошел с «Оттавой» и Евгением Дадоновым. «Сенаторы» потеряли список команд, куда форварда нельзя обменивать, и не передали его следующему клубу — «Вегасу». Когда сделка с «Анахаймом» была уже почти завершена, выяснилось, что «утки» были в том самом списке. За этот организационный бардак «Оттава» была лишена выбора в первом раунде, но в итоге наказание смягчили до последнего пика на драфте-2026 и штрафа в 1 миллион долларов. А «Аризона» лишилась выборов в первом и втором раундах за то, что проводила физические тесты игроков до официальных мероприятий НХЛ.
Почему НХЛ так жестко наказывает за отношения с прессой
Многим болельщикам наказание «Вегаса» могло показаться чрезмерным. Но у НХЛ были веские причины для такого решения. Все дело в деньгах. Телевизионные права — главный источник доходов лиги. Только одно 12-летнее соглашение с канадским вещателем, заключенное в прошлом году, оценивается в 7,7 миллиарда долларов (более 640 миллионов в год). Доступ журналистов к командам и игрокам — важная часть этих контрактов, ведь именно через СМИ болельщики получают контент, который делает лигу популярной.
Кроме того, в НХЛ действует прецедентное право — однажды созданный прецедент может повлиять на будущие решения. Если бы лига закрыла глаза на выходку «Вегаса», другие клубы могли бы последовать их примеру. А это уже прямая угроза бизнесу и репутации лиги.
«Вегас» подал апелляцию на решение лиги — она будет рассматриваться в Нью-Йорке на следующей неделе. Но вряд ли НХЛ пойдет на попятную: слишком принципиальный вопрос был затронут. Этот скандал стал еще одним напоминанием: в современном спорте даже самые звездные клубы обязаны следовать правилам. А если решают их нарушить — будьте готовы платить. В прямом и переносном смысле.