Семья Лемье передаст его мозг ученым для изучения травм головы

Семья бывшего форварда НХЛ Клода Лемье выступила с заявлением после его смерти и сообщила, что мозг хоккеиста будет передан в UNITE Brain Bank при центре CTE Бостонского университета, говорится в сообщении, опубликованном его сыном Бренданом Лемье.
Лемье умер 28 мая в возрасте 60 лет. Родные попросили СМИ и общественность обсуждать обстоятельства его смерти с осторожностью, состраданием и уважением к близким.
«Клод был страстным человеком. Он приносил эту страсть на лед, в работу, дружбу и, прежде всего, в семью», — говорится в заявлении семьи.
Родные объяснили, что мозг Лемье передадут для изучения долгосрочных последствий повторяющихся ударов по голове и черепно-мозговых травм. Исследование связано с CTE — хронической травматической энцефалопатией, которую изучают у бывших спортсменов из контактных видов спорта.
Семья отдельно подчеркнула, что сейчас не следует делать выводов о каком-либо диагнозе. По словам родных, это решение является вкладом в науку, помощь спортсменам и будущим поколениям семей, которые ищут ответы.
«Позволяя связать его имя с этим исследованием, мы надеемся, что его жизнь поможет большему пониманию, более честным разговорам и лучшей защите спортсменов и семей в будущем», — заявили родные Лемье.
Лемье выиграл Кубок Стэнли четыре раза: с «Монреалем» в 1986 году, «Нью-Джерси» в 1995 и 2000 годах, а также с «Колорадо» в 1996-м. В 1995 году он получил «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф НХЛ.
В заявлении семья поблагодарила болельщиков, бывших партнеров, соперников и хоккейное сообщество за поддержку. Информация о церемонии памяти будет объявлена позднее.