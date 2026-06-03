Гол Барбашева помог «Вегасу» выиграть первый матч финала НХЛ

У гостей заброшенными шайбами отметились Ши Теодор (14'), Иван Барбашев (21'), Вильям Карлссон (25'), Бретт Хауден (42') и Томаш Гертл (57'). У хозяев дубль оформил Николай Элерс (1', 13'), еще по одной шайбе забросили Джордан Стаал (33') и Шейн Гостисбер (52').
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев забросил шестую шайбу в текущем розыгрыше плей-офф, а также записал на свой счет восемь силовых приемов. Всего на счету 30-летнего россиянина после 17 сыгранных матчей 13 (6+7) набранных очков.
Нападающий «Вегаса» Бретт Хауден забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше плей-офф и единолично возглавил снайперскую гонку Кубка Стэнли, обойдя одноклубника Павла Дорофеева (10). Всего на счету 28-летнего канадца после 17 сыгранных матчей 14 (11+3) набранных очков.
Нападающий «Каролины» Николай Элерс отличился на 25-й секунде матча и стал автором самого быстрого гола в стартовых матчах финалов Кубка Стэнли в XXI веке. Также этот гол вошел в тройку самых быстрых в истории — быстрее счет в финале открывали только Сид Смит в 1951 году (15-я секунда) и Реджи Лич в 1976 году (21-я секунда).
«Вегас» повел в финальной серии Кубка Стэнли — 1−0. Второй матч пройдет на домашнем льду «Каролины» в ночь на пятницу, 5 июня.
Род Бриндамор
Джон Торторелла
Фредерик Андерсен
(00:00-58:14)
Картер Харт
00:25
Николай Элерс
(Джейкоб Слэвин, Джален Чатфилд)
12:08
Николай Элерс
(Джален Чатфилд)
13:28
Ши Теодор
(Брэйден Макнэбб, Коул Смит)
13:37
Бретт Хауден
20:30
Иван Барбашев
(Джек Айкел, Брэйден Макнэбб)
24:35
Вильям Карлссон
(Митчелл Марнер, Бретт Хауден)
27:46
Марк Янковски
32:42
Джордан Стаал
(К`Андре Миллер)
38:35
Джален Чатфилд
41:21
Бретт Хауден
(Ши Теодор, Брэйден Макнэбб)
46:09
Расмус Андерссон
49:03
Марк Янковски
51:19
Шейн Гостисбеер
56:36
Томаш Гертл
(Колтон Сиссонс, Ши Теодор)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит