Гол Барбашева помог «Вегасу» выиграть первый матч финала НХЛ

Нападающий «Каролины» Николай Элерс отличился на 25-й секунде матча и стал автором самого быстрого гола в стартовых матчах финалов Кубка Стэнли в XXI веке. Также этот гол вошел в тройку самых быстрых в истории — быстрее счет в финале открывали только Сид Смит в 1951 году (15-я секунда) и Реджи Лич в 1976 году (21-я секунда).