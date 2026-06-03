Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05.06
Каролина
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Швейцария
6
:
Норвегия
0
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
П1
X
П2

Сафонов подписал контракт с худшим клубом НХЛ

«Ванкувер» объявил о подписании контракта с нападающим «Ак Барса» Ильей Сафоновым.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

С 25-летним россиянином подписано однолетнее двустороннее соглашение. Годовая зарплата в НХЛ составит 850 тыс. долларов, в АХЛ — 87,5 тыс. долларов.

«Илья провел сильный сезон в России и здорово проявил себя в плей-офф. Нам импонируют его габариты и стиль игры. В тренировочном лагере он получит отличный шанс побороться за место в составе команды», — сказал генеральный менеджер «Ванкувера» Райан Джонсон.

В этом сезоне Сафонов провел за «Ак Барс» 88 матчей, в которых набрал 42 (18+24) очка. Вместе с командой он дошел до финала Кубка Гагарина, где казанцы уступили ярославскому «Локомотиву» (1−4).

Всего Сафонов провел в КХЛ 410 матчей и набрал 154 (75+79) очка. В 2023 году он был участником Матча звезд КХЛ.

Сафонов был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ 2021 года в шестом раунде под общим 172-м номером. Прошлым летом «ястребы» обменяли права на россиянина в «Ванкувер».

В минувшем сезоне НХЛ «Ванкувер» стал худшей командой регулярного чемпионата, проиграв 57 из 82 матчей. За команду выступают российский защитник Кирилл Кудрявцев и белорусский вратарь Никита Толопило.