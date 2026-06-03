Сафонов подписал контракт с худшим клубом НХЛ

С 25-летним россиянином подписано однолетнее двустороннее соглашение. Годовая зарплата в НХЛ составит 850 тыс. долларов, в АХЛ — 87,5 тыс. долларов.
«Илья провел сильный сезон в России и здорово проявил себя в плей-офф. Нам импонируют его габариты и стиль игры. В тренировочном лагере он получит отличный шанс побороться за место в составе команды», — сказал генеральный менеджер «Ванкувера» Райан Джонсон.
В этом сезоне Сафонов провел за «Ак Барс» 88 матчей, в которых набрал 42 (18+24) очка. Вместе с командой он дошел до финала Кубка Гагарина, где казанцы уступили ярославскому «Локомотиву» (1−4).
Всего Сафонов провел в КХЛ 410 матчей и набрал 154 (75+79) очка. В 2023 году он был участником Матча звезд КХЛ.
Сафонов был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ 2021 года в шестом раунде под общим 172-м номером. Прошлым летом «ястребы» обменяли права на россиянина в «Ванкувер».
В минувшем сезоне НХЛ «Ванкувер» стал худшей командой регулярного чемпионата, проиграв 57 из 82 матчей. За команду выступают российский защитник Кирилл Кудрявцев и белорусский вратарь Никита Толопило.