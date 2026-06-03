Сафонов подписал контракт с худшим клубом НХЛ

«Илья провел сильный сезон в России и здорово проявил себя в плей-офф. Нам импонируют его габариты и стиль игры. В тренировочном лагере он получит отличный шанс побороться за место в составе команды», — сказал генеральный менеджер «Ванкувера» Райан Джонсон.