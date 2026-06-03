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Овечкин: Всегда помню, какую страну я представляю

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выступил с речью на церемонии вручения Национальной премии интернет-контента, которая прошла в Москве.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Овечкин получил премию в номинации «Мир должен знать».

«В какой бы точке планеты я ни находился, я всегда помню, какую страну я представляю. Россия — лучшая. Мы чемпионы», — приводит слова Овечкина Life.ru.

Александр Овечкин провел 21-й сезон в НХЛ, отыграв все 82 матча. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение в возрасте 40 лет и старше. На его счету 64 очка — 32 гола и 32 передачи. Хоккеист завершил сезон в ранге лучшего бомбардира и снайпера команды.

Всего на счету Овечкина 1734 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, в которых он набрал 1834 (1006+828) очка. Форвард является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах (929). По общему количеству шайб Овечкин отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) на 10 шайб.

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» завершится 1 июля. После этого форвард может стать неограниченно свободным агентом.

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