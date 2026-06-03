Фетисов призвал россиян бойкотировать Матч звезд НХЛ

3 июня НХЛ и Ассоциация игроков лиги (NHLPA) объявили о новом формате проведения Матча звезд. В Матче звезд-2027 примут участие пять команд, которые будут соревноваться в круговом турнире «три на три»: Канада, Финляндия, Швеция, США и сборная «Остального мира», состоящая из игроков из других стран. Журналист Зак Хайман в соцсетях сообщил, что заместитель комиссара лиги Билл Дэйли уже подтвердил участие российских хоккеистов в составе сборной «мира».
Вячеслав Фетисов раскритиковал новый формат Матча звезд НХЛ. По его словам, российских игроков «определили в сборную третьего мира», и на их месте он бы отказался от участия в таком мероприятии.
«То есть российских хоккеистов определили в сборную “третьего мира”? Я бы не играл в таком случае, если бы от меня зависело решение. Просто не поехал бы на такой Матч звезд. С чего вдруг? Почему остальной мир? Если канадцы и американцы выступают под своими флагами, почему мы должны выступать с непонятными условиями? И зачем это нужно НХЛ? Не могу понять», — передает слова Фетисова «Матч ТВ».
В 2027 году звездный уик-энд пройдет
Последний раз россияне участвовали в Матче звезд в 2024 году в Торонто. Тогда на лед выходили Никита Кучеров, Игорь Шестеркин, Сергей Бобровский, Александр Георгиев и Кирилл Капризов.