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Фетисов призвал россиян бойкотировать Матч звезд НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о новом формате Матча звезд НХЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

3 июня НХЛ и Ассоциация игроков лиги (NHLPA) объявили о новом формате проведения Матча звезд. В Матче звезд-2027 примут участие пять команд, которые будут соревноваться в круговом турнире «три на три»: Канада, Финляндия, Швеция, США и сборная «Остального мира», состоящая из игроков из других стран. Журналист Зак Хайман в соцсетях сообщил, что заместитель комиссара лиги Билл Дэйли уже подтвердил участие российских хоккеистов в составе сборной «мира».

Вячеслав Фетисов раскритиковал новый формат Матча звезд НХЛ. По его словам, российских игроков «определили в сборную третьего мира», и на их месте он бы отказался от участия в таком мероприятии.

«То есть российских хоккеистов определили в сборную “третьего мира”? Я бы не играл в таком случае, если бы от меня зависело решение. Просто не поехал бы на такой Матч звезд. С чего вдруг? Почему остальной мир? Если канадцы и американцы выступают под своими флагами, почему мы должны выступать с непонятными условиями? И зачем это нужно НХЛ? Не могу понять», — передает слова Фетисова «Матч ТВ».

В 2027 году звездный уик-энд пройдет 5—6 февраля на арене «Нью-Йорк Айлендерс» на Лонг-Айленде. Мероприятие станет первым за 3 года — в 2025-м оно не состоялось из-за проведения Турнира четырех наций, в 2026-м его не было из-за Олимпиады в Италии.

Последний раз россияне участвовали в Матче звезд в 2024 году в Торонто. Тогда на лед выходили Никита Кучеров, Игорь Шестеркин, Сергей Бобровский, Александр Георгиев и Кирилл Капризов.

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