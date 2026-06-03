Фетисов призвал россиян бойкотировать Матч звезд НХЛ

«То есть российских хоккеистов определили в сборную “третьего мира”? Я бы не играл в таком случае, если бы от меня зависело решение. Просто не поехал бы на такой Матч звезд. С чего вдруг? Почему остальной мир? Если канадцы и американцы выступают под своими флагами, почему мы должны выступать с непонятными условиями? И зачем это нужно НХЛ? Не могу понять», — передает слова Фетисова «Матч ТВ».