Овечкин на вечеринке в Москве зажег под «Грустный дэнс»: видео

В четверг, 4 июня, 40-летний хоккеист посетил праздничный вечер по случаю трехлетия косметического бренда Fane, соосновательницей и амбассадором которого является его супруга Анастасия Шубская.
В соцсетях появилось видео, на котором Овечкин вместе с женой танцевал под хит группы Artik & Asti «Грустный дэнс».
Ожидается, что в ближайшее время Овечкин вместе с семьей отправится в летний отпуск в Турцию.
Овечкин закончил 21-й сезон в НХЛ, отыграв все 82 матча. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение в возрасте 40 лет и старше. На его счету 64 очка — 32 гола и 32 передачи. Он завершил сезон в ранге лучшего бомбардира и лучшего снайпера команды.
Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает этим летом. Ожидается, что он примет решение о продолжении карьеры в НХЛ во время межсезонья.
Всего на счету Овечкина 1734 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, в которых он набрал 1834 (1006+828) очка. Он является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярках (929). По общему количеству шайб Овечкин отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) на 10 шайб.