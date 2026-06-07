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Норвегия
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П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
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Вегас
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«Вегас» дожал «Каролину», которая отыгралась с 0:4 в финале Кубка Стэнли

«Вегас» вырвал победу у «Каролины» в третьем матче финальной серии НХЛ, несмотря на упущенное преимущество в четыре шайбы. Победный гол на 86-й минуте забил защитник Ши Теодор (5:4 ОТ).

Источник: Reuters

В третьем матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас» на домашнем льду одержал победу над «Каролиной» со счетом 5:4 во втором овертайме.

К завершению второго периода «Каролина» уступала со счетом 0:4. В составе «Вегаса» хет-трик оформил Митч Марнер, забивший на 31-й, 35-й и 37-й минутах. Еще одну шайбу у «Вегаса» забросил Томаш Гертл (31-я минута).

Перед началом третьего периода вратаря «Каролины» Фредерика Андерсена сменил Брэндон Басси. После этого «Каролина» забросила четыре шайбы и перевела встречу в овертайм: отличились Джордан Мартинук (48), Тейлор Холл (48), Джордан Стаал (48) и Андрей Свечников (59).

Победный гол в овертайме забил защитник «Вегаса» Ши Теодор (86).

Свечников забросил четвертую шайбу в текущем розыгрыше плей-офф. На счету российского нападающего также 5 голевых передач в 16 матчах. Игроки «Вегаса» Иван Барбашев и Павел Дорофеев результативными действиями не отметились.

Счет в серии до четырех побед составляет 2−1 в пользу «Вегаса». Четвертая игра серии состоится на домашней арене команды из Невады, матч запланирован на ночь 10 июня по московскому времени.

По итогам регулярного чемпионата «Каролина» заняла первое место в Столичном дивизионе. В первом раунде команда победила «Оттаву» (4−0), во втором — «Филадельфию» (4−0), в финале Восточной конференции — «Монреаль» (4−1). «Вегас» финишировал на первой строчке Тихоокеанского дивизиона. В плей-офф клуб последовательно одолел «Юту» (4−2), «Анахайм» (4−2) и «Колорадо» (4−0).

Для обеих команд нынешний финал Кубка Стэнли является третьим в истории клубов. «Каролина» завоевывала трофей в 2006 году, «Вегас» — в 2023-м. Также клубы выходили в эту стадию в 2002 и 2018 годах соответственно. «Вегас» выступает в НХЛ с сезона-2017/18. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида», которая не сумела пробиться в плей-офф.

Вегас
5:4
0:0, 4:0, 0:4
ОТ
Каролина
Хоккей, НХЛ, Финал
7.06.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18233 зрителя
Главные тренеры
Джон Торторелла
Род Бриндамор
Вратари
Картер Харт
(00:00-85:38)
Фредерик Андерсен
(00:00-40:00)
Брэндон Бусси
(40:00-58:06)
Брэндон Бусси
(58:18-85:38)
2-й период
30:16
Командный штраф
30:26
Томаш Гертл
(Джек Айкел, Митчелл Марнер)
30:42
Митчелл Марнер
(Вильям Карлссон, Ши Теодор)
34:32
Митчелл Марнер
(Брэйден Макнэбб)
36:52
Митчелл Марнер
(Томаш Гертл)
3-й период
43:15
Коул Смит
44:04
Митчелл Марнер
47:03
Джордан Мартинук
(Сет Джарвис, Логан Стэнковен)
47:29
Тэйлор Холл
(Себастьян Ахо, Джексон Блэйк)
47:42
Джордан Стаал
(Эрик Робинсон, Джейкоб Слэвин)
52:07
Сет Джарвис
57:05
Ши Теодор
58:18
Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, Джордан Стаал)
Овертайм
85:38
Ши Теодор
(Бретт Хауден, Брэйден Макнэбб)
Статистика
Вегас
Каролина
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит