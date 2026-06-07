«Вегас» дожал «Каролину», которая отыгралась с 0:4 в финале Кубка Стэнли

Для обеих команд нынешний финал Кубка Стэнли является третьим в истории клубов. «Каролина» завоевывала трофей в 2006 году, «Вегас» — в 2023-м. Также клубы выходили в эту стадию в 2002 и 2018 годах соответственно. «Вегас» выступает в НХЛ с сезона-2017/18. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида», которая не сумела пробиться в плей-офф.