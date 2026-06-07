Форвард «Вегаса» сделал самый быстрый хет-трик в истории финалов Кубка Стэнли

Марнеру 29 лет. Он выступает за «Вегас» с 2025 года, а ранее защищал цвета «Торонто». В активе нападающего серебряная медаль Олимпийских игр 2026 года в Италии в составе сборной Канады, а также серебро чемпионата мира 2017 года.