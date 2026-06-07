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Форвард «Вегаса» сделал самый быстрый хет-трик в истории финалов Кубка Стэнли

Канадский форвард «Вегас Голден Найтс» Митч Марнер превзошел достижение легендарного Мориса Ришара в 1957 году.

Источник: Reuters

Канадский форвард «Вегаса» Митч Марнер установил рекорд по скорости оформления хет-трика в финальных матчах Кубка Стэнли.

В ходе третьей встречи финальной серии с «Каролиной» хоккеист поразил ворота соперника трижды за 6 минут 10 секунд.

Это достижение превзошло предыдущее, принадлежавшее канадцу Морису Ришару, которое держалось с 1957 года и составляло 6 минут 21 секунду.

Марнеру 29 лет. Он выступает за «Вегас» с 2025 года, а ранее защищал цвета «Торонто». В активе нападающего серебряная медаль Олимпийских игр 2026 года в Италии в составе сборной Канады, а также серебро чемпионата мира 2017 года.

Вегас
5:4
0:0, 4:0, 0:4
ОТ
Каролина
Хоккей, НХЛ, Финал
7.06.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18233 зрителя
Главные тренеры
Джон Торторелла
Род Бриндамор
Вратари
Картер Харт
(00:00-85:38)
Фредерик Андерсен
(00:00-40:00)
Брэндон Бусси
(40:00-58:06)
Брэндон Бусси
(58:18-85:38)
2-й период
30:16
Командный штраф
30:26
Томаш Гертл
(Джек Айкел, Митчелл Марнер)
30:42
Митчелл Марнер
(Вильям Карлссон, Ши Теодор)
34:32
Митчелл Марнер
(Брэйден Макнэбб)
36:52
Митчелл Марнер
(Томаш Гертл)
3-й период
43:15
Коул Смит
44:04
Митчелл Марнер
47:03
Джордан Мартинук
(Сет Джарвис, Логан Стэнковен)
47:29
Тэйлор Холл
(Себастьян Ахо, Джексон Блэйк)
47:42
Джордан Стаал
(Эрик Робинсон, Джейкоб Слэвин)
52:07
Сет Джарвис
57:05
Ши Теодор
58:18
Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, Джордан Стаал)
Овертайм
85:38
Ши Теодор
(Бретт Хауден, Брэйден Макнэбб)
Статистика
Вегас
Каролина
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит