«Каролина» установила рекорд финала Кубка Стэнли, отыграв 4 шайбы

Прежде в истории финалов Кубка Стэнли ни одной команде не удавалось ликвидировать отставание в четыре шайбы. Предыдущим рекордным показателем для финальных матчей являлись три отыгранные шайбы. Подобный результат продемонстрировала «Каролина» в первом матче серии с «Эдмонтоном» в 2006 году, а также «Эдмонтон» в четвертой игре финала против «Флориды» в 2025 году.