«Каролина» установила рекорд финала Кубка Стэнли, отыграв 4 шайбы

Хоккеисты «Каролины» добились уникального достижения в рамках финальной серии Кубка Стэнли.
В третьем матче противостояния с «Вегасом» «Каролина» после двух периодов проигрывала со счетом 0:4, однако сумела отыграться и перевести встречу в овертайм. Сравнял счет на 59-й минуте российский нападающий Андрей Свечников.
В дополнительное время «Вегас» одержал победу. Решающий гол на 86-й минуте оформил защитник Ши Теодор, установив окончательный счет 5:4 ОТ.
Прежде в истории финалов Кубка Стэнли ни одной команде не удавалось ликвидировать отставание в четыре шайбы. Предыдущим рекордным показателем для финальных матчей являлись три отыгранные шайбы. Подобный результат продемонстрировала «Каролина» в первом матче серии с «Эдмонтоном» в 2006 году, а также «Эдмонтон» в четвертой игре финала против «Флориды» в 2025 году.
Джон Торторелла
Род Бриндамор
Картер Харт
(00:00-85:38)
Фредерик Андерсен
(00:00-40:00)
Брэндон Бусси
(40:00-58:06)
Брэндон Бусси
(58:18-85:38)
30:16
Командный штраф
30:26
Томаш Гертл
(Джек Айкел, Митчелл Марнер)
30:42
Митчелл Марнер
(Вильям Карлссон, Ши Теодор)
34:32
Митчелл Марнер
(Брэйден Макнэбб)
36:52
Митчелл Марнер
(Томаш Гертл)
43:15
Коул Смит
44:04
Митчелл Марнер
47:03
Джордан Мартинук
(Сет Джарвис, Логан Стэнковен)
47:29
Тэйлор Холл
(Себастьян Ахо, Джексон Блэйк)
47:42
Джордан Стаал
(Эрик Робинсон, Джейкоб Слэвин)
52:07
Сет Джарвис
57:05
Ши Теодор
58:18
Андрей Свечников
(Себастьян Ахо, Джордан Стаал)
85:38
Ши Теодор
(Бретт Хауден, Брэйден Макнэбб)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит