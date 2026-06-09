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Панарин и Лавиолетт спустя сезон воссоединятся в «Лос-Анджелесе»

Новым главным тренером «Лос-Анджелеса» станет Питер Лавиолетт. Об этом сообщает журналист Пьер Лебрюн.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, 61-летний американский специалист согласовал с «королями» трехлетний контракт — до лета 2029 года.

«Лос-Анджелес» станет седьмым клубом НХЛ в тренерской карьере Лавиолетта. Ранее он возглавлял «Айлендерс» (2001−2003), «Каролину» (2003−2008), «Филадельфию» (2009−2013), «Нэшвилл» (2014−2020), «Вашингтон» (2020−2023) и «Рейнджерс» (2023−2025), где работал с Артемием Панариным.

Таким образом, Панарин и Лавиолетт спустя сезон воссоединятся в «Лос-Анджелесе». Лавиолетт покинул «Рейнджерс» в апреле 2025 года, а в феврале этого года клуб из Нью-Йорка обменял Панарина в «Лос-Анджелес».

Лавиолетт является одним из самых опытных тренеров в НХЛ. Он приводил «Каролину» к победе в Кубке Стэнли (2006), а также выводил в финал «Филадельфию» (2010) и «Нэшвилл» (2017). В 2024 году с «Рейнджерс» он дошел до финала Восточной конференции, где проиграл будущему чемпиону — «Флориде» (2−4).

Всего на счету Лавиолетта 1764 матча в НХЛ, в которых он одержал 846 побед (52,9%).

«Лос-Анджелес» завершил минувший сезон на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. В плей-офф «короли» в первом раунде уступили «Колорадо» (0−4). В марте «Лос-Анджелес» уволил с поста главного тренера Джима Хиллера и доигрывал сезон под руководством Ди Джея Смита.