Панарин и Лавиолетт спустя сезон воссоединятся в «Лос-Анджелесе»

Лавиолетт является одним из самых опытных тренеров в НХЛ. Он приводил «Каролину» к победе в Кубке Стэнли (2006), а также выводил в финал «Филадельфию» (2010) и «Нэшвилл» (2017). В 2024 году с «Рейнджерс» он дошел до финала Восточной конференции, где проиграл будущему чемпиону — «Флориде» (2−4).