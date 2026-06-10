Клуб Панарина объявил о назначении нового главного тренера

Лавиолетту 61 год, его предыдущим клубом был «Нью-Йорк Рейнджерс», которым он руководил с июня 2023 года. В сезоне-2023/24 «Рейнджерс» выиграли Президентский кубок и дошли до полуфинала Кубка Стэнли, уступив будущему чемпиону «Флориде» (2−4). В сезоне-2024/25 команда заняла пятое место в Столичном дивизионе и не вышла в плей-офф, после чего Лавиолетт был отправлен в отставку.