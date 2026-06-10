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Клуб Панарина объявил о назначении нового главного тренера

Сроки контракта не разглашаются.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Клуб НХЛ «Лос-Анджелес» назначил американца Питера Лавиолетта новым главным тренером, сообщила пресс-служба команды.

Сроки контракта не раскрываются. Ранее, 1 марта, пост главного тренера покинул Джим Хиллер, а до конца сезона обязанности исполнял Ди Джей Смит.

Лавиолетту 61 год, его предыдущим клубом был «Нью-Йорк Рейнджерс», которым он руководил с июня 2023 года. В сезоне-2023/24 «Рейнджерс» выиграли Президентский кубок и дошли до полуфинала Кубка Стэнли, уступив будущему чемпиону «Флориде» (2−4). В сезоне-2024/25 команда заняла пятое место в Столичном дивизионе и не вышла в плей-офф, после чего Лавиолетт был отправлен в отставку.

Ранее он также тренировал «Нью-Йорк Айлендерс», «Нэшвилл», «Филадельфию», «Вашингтон» и «Каролину», с которой в 2006 году выиграл Кубок Стэнли. Как игрок Лавиолетт выступал за «Рейнджерс» в сезоне 1988/89.