«Каролина» сравняла счет в финале Кубка Стэнли с «Вегасом»

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков, не игравший с декабря 2025 года, впервые вошел в заявку на матч и провел весь матч на скамейке запасных. Теперь в случае победы «ураганов» его фамилия будет нанесена на Кубок Стэнли.