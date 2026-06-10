«Каролина» сравняла счет в финале Кубка Стэнли с «Вегасом»

У гостей дубль оформил Джордан Стаал (13', 47'), еще по одной шайбе забросили Логан Стэнковен (2'), Джексон Блейк (4') и Николай Элерс (50'). У хозяев отличились Марк Стоун (8'), Вильям Карлссон (25') и Бретт Хауден (39').
Первой звездой матча стал капитан «Каролины» Джордан Стаал, забросивший победную шайбу в падении. 37-летний канадец забил в каждом из четырех матчей финальной серии — всего на его счету 11 (7+4) очков в 16 матчах.
Нападающий «Вегаса» Бретт Хауден забросил 14-ю шайбу в текущем плей-офф и обновил рекорд клуба по числу шайб за один розыгрыш Кубка Стэнли. Всего на счету 28-летнего канадца после 20 матчей 18 (14+4) очков. Он единолично возглавляет гонку снайперов плей-офф.
Российские хоккеисты Андрей Свечников, Александр Никишин (оба — «Каролина»), Иван Барбашев и Павел Дорофеев (оба — «Вегас») не сумели отметиться результативными действиями.
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков, не игравший с декабря 2025 года, впервые вошел в заявку на матч и провел весь матч на скамейке запасных. Теперь в случае победы «ураганов» его фамилия будет нанесена на Кубок Стэнли.
«Каролина» сравняла счет в финальной серии с «Вегасом» — 2−2. Пятый матч пройдет на домашнем льду «ураганов» в ночь на пятницу, 12 июня. Начало матча — в 03:00 по московскому времени.
Джон Торторелла
Род Бриндамор
Картер Харт
(00:00-58:00)
Брэндон Бусси
Картер Харт
(c 59:45)
01:06
Логан Стэнковен
(Джален Чатфилд, Джексон Блэйк)
01:24
Ши Теодор
03:28
Джексон Блэйк
(Тэйлор Холл, Николай Элерс)
07:22
Марк Стоун
(Ши Теодор, Брэйден Макнэбб)
12:27
Командный штраф
12:48
Джордан Стаал
(Шейн Гостисбеер, Себастьян Ахо)
17:32
Тэйлор Холл
24:22
Вильям Карлссон
(Расмус Андерссон, Митчелл Марнер)
31:30
Ник Дауд
34:20
Джордан Мартинук
37:08
Бретт Хауден
(Вильям Карлссон, Колтон Сиссонс)
38:30
Брэйден Макнэбб
38:30
Джексон Блэйк
41:42
К`Андре Миллер
46:32
Джордан Стаал
(Николай Элерс)
59:05
Николай Элерс
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит