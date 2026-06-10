«Безумная серия». Капитан «Каролины» — о победе над «Вегасом»

Встреча прошла на домашней арене «Вегаса». Джордан Стаал оформил дубль в этом матче (13', 47'), еще по одной шайбе забросили его партнеры по команде Логан Стэнковен (2'), Джексон Блейк (4') и Николай Элерс (50'). У «Вегаса» отличились Марк Стоун (8'), Вильям Карлссон (25') и Бретт Хауден (39').
«Это безумная серия, не правда ли? Я имею в виду, в ней много эмоций, много взлетов и падений. Сегодня я горд тем, как мы провели третий период. Второй период у нас, очевидно, сложился не лучшим образом, и игра снова шла с переменным успехом.
В третьем периоде мы придерживались того, что хотели делать. Мы сохраняли терпение и нашли способ забить. Думаю, мы отлично справились, просто борясь за шайбу и не давая ей попасть в наши ворота. Наш вратарь Брэндон Басси сыграл в этом огромную роль. Это была захватывающая игра», — приводит слова Стаала пресс-служба «Каролины».
Стаал забил в каждом из четырех матчей финальной серии с «Вегасом». На счету 37-летнего хоккеиста 11 (7+4) очков в 16 играх в текущем плей-офф.
«Каролина» сравняла счет в финальной серии с «Вегасом» — 2−2. Пятый матч пройдет на домашнем льду «Харрикейнз» в ночь на пятницу, 12 июня. Начало встречи — в 03:00 по московскому времени.
Джон Торторелла
Род Бриндамор
Картер Харт
(00:00-58:00)
Брэндон Бусси
Картер Харт
(c 59:45)
01:06
Логан Стэнковен
(Джален Чатфилд, Джексон Блэйк)
01:24
Ши Теодор
03:28
Джексон Блэйк
(Тэйлор Холл, Николай Элерс)
07:22
Марк Стоун
(Ши Теодор, Брэйден Макнэбб)
12:27
Командный штраф
12:48
Джордан Стаал
(Шейн Гостисбеер, Себастьян Ахо)
17:32
Тэйлор Холл
24:22
Вильям Карлссон
(Расмус Андерссон, Митчелл Марнер)
31:30
Ник Дауд
34:20
Джордан Мартинук
37:08
Бретт Хауден
(Вильям Карлссон, Колтон Сиссонс)
38:30
Брэйден Макнэбб
38:30
Джексон Блэйк
41:42
К`Андре Миллер
46:32
Джордан Стаал
(Николай Элерс)
59:05
Николай Элерс
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит