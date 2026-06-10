«Безумная серия». Капитан «Каролины» — о победе над «Вегасом»

«Это безумная серия, не правда ли? Я имею в виду, в ней много эмоций, много взлетов и падений. Сегодня я горд тем, как мы провели третий период. Второй период у нас, очевидно, сложился не лучшим образом, и игра снова шла с переменным успехом.



В третьем периоде мы придерживались того, что хотели делать. Мы сохраняли терпение и нашли способ забить. Думаю, мы отлично справились, просто борясь за шайбу и не давая ей попасть в наши ворота. Наш вратарь Брэндон Басси сыграл в этом огромную роль. Это была захватывающая игра», — приводит слова Стаала пресс-служба «Каролины».