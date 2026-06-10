Тренер «Вегаса» — о поражении: Соперник не заслужил победный гол

Встреча прошла на домашней арене «Вегаса». Капитан «Каролины» Джордан Стаал оформил дубль в этом матче (13', 47'), еще по одной шайбе забросили его партнеры по команде Логан Стэнковен (2'), Джексон Блейк (4') и Николай Элерс (50'). У «Вегаса» отличились Марк Стоун (8'), Вильям Карлссон (25') и Бретт Хауден (39').
«Больше всего меня расстраивает то, что соперник не заслужил свой победный гол. Дело не столько в изначальной потере шайбы и великолепном сейве Картера Харта, сколько в том, что сразу после этого мы совершаем еще одну ошибку и теряем игрока перед воротами. Вот так легко и просто. Мне это очень не понравилось.
Забудем об этом поражении. Мы упорно работали, чтобы вернуться в эту игру. И я думаю, что у нас был действительно хороший третий период, попали в штангу. Но не смогли довести дело до конца. Поэтому нам нужно забыть об этом матче и подготовиться к следующей игре», — приводит слова Тортореллы пресс-служба клуба.
«Каролина» сравняла счет в финальной серии с «Вегасом» — 2−2. Пятый матч пройдет на домашнем льду «Харрикейнз» в ночь на пятницу, 12 июня. Начало встречи — в 03:00 по московскому времени.
Джон Торторелла
Род Бриндамор
Картер Харт
(00:00-58:00)
Брэндон Бусси
Картер Харт
(c 59:45)
01:06
Логан Стэнковен
(Джален Чатфилд, Джексон Блэйк)
01:24
Ши Теодор
03:28
Джексон Блэйк
(Тэйлор Холл, Николай Элерс)
07:22
Марк Стоун
(Ши Теодор, Брэйден Макнэбб)
12:27
Командный штраф
12:48
Джордан Стаал
(Шейн Гостисбеер, Себастьян Ахо)
17:32
Тэйлор Холл
24:22
Вильям Карлссон
(Расмус Андерссон, Митчелл Марнер)
31:30
Ник Дауд
34:20
Джордан Мартинук
37:08
Бретт Хауден
(Вильям Карлссон, Колтон Сиссонс)
38:30
Брэйден Макнэбб
38:30
Джексон Блэйк
41:42
К`Андре Миллер
46:32
Джордан Стаал
(Николай Элерс)
59:05
Николай Элерс
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит