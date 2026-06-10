Тренер «Вегаса» — о поражении: Соперник не заслужил победный гол

«Больше всего меня расстраивает то, что соперник не заслужил свой победный гол. Дело не столько в изначальной потере шайбы и великолепном сейве Картера Харта, сколько в том, что сразу после этого мы совершаем еще одну ошибку и теряем игрока перед воротами. Вот так легко и просто. Мне это очень не понравилось.



Забудем об этом поражении. Мы упорно работали, чтобы вернуться в эту игру. И я думаю, что у нас был действительно хороший третий период, попали в штангу. Но не смогли довести дело до конца. Поэтому нам нужно забыть об этом матче и подготовиться к следующей игре», — приводит слова Тортореллы пресс-служба клуба.