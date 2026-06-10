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Тренер «Вегаса» — о поражении: Соперник не заслужил победный гол

Главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла прокомментировал поражение в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ от «Каролины» (3:5).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашней арене «Вегаса». Капитан «Каролины» Джордан Стаал оформил дубль в этом матче (13', 47'), еще по одной шайбе забросили его партнеры по команде Логан Стэнковен (2'), Джексон Блейк (4') и Николай Элерс (50'). У «Вегаса» отличились Марк Стоун (8'), Вильям Карлссон (25') и Бретт Хауден (39').

«Больше всего меня расстраивает то, что соперник не заслужил свой победный гол. Дело не столько в изначальной потере шайбы и великолепном сейве Картера Харта, сколько в том, что сразу после этого мы совершаем еще одну ошибку и теряем игрока перед воротами. Вот так легко и просто. Мне это очень не понравилось.

Забудем об этом поражении. Мы упорно работали, чтобы вернуться в эту игру. И я думаю, что у нас был действительно хороший третий период, попали в штангу. Но не смогли довести дело до конца. Поэтому нам нужно забыть об этом матче и подготовиться к следующей игре», — приводит слова Тортореллы пресс-служба клуба.

«Каролина» сравняла счет в финальной серии с «Вегасом» — 2−2. Пятый матч пройдет на домашнем льду «Харрикейнз» в ночь на пятницу, 12 июня. Начало встречи — в 03:00 по московскому времени.

Вегас
3:5
1:3, 2:0, 0:2
Каролина
Хоккей, НХЛ, Финал
10.06.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18339 зрителей
Главные тренеры
Джон Торторелла
Род Бриндамор
Вратари
Картер Харт
(00:00-58:00)
Брэндон Бусси
Картер Харт
(c 59:45)
1-й период
01:06
Логан Стэнковен
(Джален Чатфилд, Джексон Блэйк)
01:24
Ши Теодор
03:28
Джексон Блэйк
(Тэйлор Холл, Николай Элерс)
07:22
Марк Стоун
(Ши Теодор, Брэйден Макнэбб)
12:27
Командный штраф
12:48
Джордан Стаал
(Шейн Гостисбеер, Себастьян Ахо)
17:32
Тэйлор Холл
2-й период
24:22
Вильям Карлссон
(Расмус Андерссон, Митчелл Марнер)
31:30
Ник Дауд
34:20
Джордан Мартинук
37:08
Бретт Хауден
(Вильям Карлссон, Колтон Сиссонс)
38:30
Брэйден Макнэбб
38:30
Джексон Блэйк
3-й период
41:42
К`Андре Миллер
46:32
Джордан Стаал
(Николай Элерс)
59:05
Николай Элерс
Статистика
Вегас
Каролина
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит