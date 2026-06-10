Ландескуг первым в истории НХЛ завоевал две престижные награды

Ландескуг стал первым хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось завоевать обе эти награды за карьеру. В этом сезоне 33-летний швед полноценно вернулся на лед после тяжелейшей травмы колена, из-за которой он перенес четыре операции, в том числе по замене хряща коленного сустава. В общей сложности он пропустил 1032 дня или три полных регулярных сезона.