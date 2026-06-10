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Ландескуг первым в истории НХЛ завоевал две престижные награды

Нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг стал первым хоккеистом в истории НХЛ, получившим призы имени Билла Мастертона и Марка Месссье.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Билл Мастертон Трофи» ежегодно вручается хоккеисту, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею, а призом Марка Мессье награждают игрока, проявившего лидерские качества на льду и за его пределами.

Ландескуг стал первым хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось завоевать обе эти награды за карьеру. В этом сезоне 33-летний швед полноценно вернулся на лед после тяжелейшей травмы колена, из-за которой он перенес четыре операции, в том числе по замене хряща коленного сустава. В общей сложности он пропустил 1032 дня или три полных регулярных сезона.

В этом сезоне Ландескуг провел за «Колорадо» 73 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, записав на свой счет 46 (20+26) очков. Будучи капитаном команды, он помог «Колорадо» выиграть регулярный чемпионат и завоевать Президентский кубок. В плей-офф «лавины» дошли до финала Западной конференции, где всухую проиграли серию «Вегасу» (0−4).

Стоит отметить, что прошлогодним обладателем приза Марка Мессье был капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. В этом году 40-летний россиянин номинировался командой на «Билл Мастертон Трофи». В голосовании журналистов среди 32 хоккеистов он занял девятое место. За Овечкина проголосовали 15 из 203 журналистов, трое поставили его на первое место.

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