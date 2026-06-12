Свечников и Дорофеев обменялись дублями в финале Кубка Стэнли

В пятом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» на своем льду обыграла «Вегас» со счетом 4:2.
В составе хозяев шайбы забросили Джордан Стаал (12-я минута), Андрей Свечников (32, 52) и Себастьян Ахо (38). У гостей отличился Павел Дорофеев (7, 54).
Российский нападающий «Вегаса» забросил 11-ю и 12-ю шайбы в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, впервые поразив ворота «Каролины» в этой серии. Дорофеев вышел на второе место в списке лучших снайперов плей-офф, обойдя форварда «Каролины» Логана Стэнковена и уступая одноклубнику Бретту Хаудену (14 голов). На счету Свечникова шесть шайб в этом плей-офф и три — в финальной серии.
37-летний Стаал забивает в каждом матче финала. До этого за весь плей-офф капитан «Каролины» отметился двумя голами. Он стал четвертым хоккеистом в истории НХЛ, который забил в первых пяти встречах финала Кубка Стэнли. Последним такого результата добивался Жан Беливо в 1956 году.
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Каролины», которая впервые вышла вперед в этом финальном противостоянии. Следующий матч состоится в ночь на 15 июня по московскому времени на домашней арене «Вегаса».
По итогам регулярного чемпионата «Каролина» заняла первое место в Столичном дивизионе. В первом раунде команда одолела «Оттаву» (4−0), во втором — «Филадельфию» (4−0), в финале Восточной конференции — «Монреаль» (4−1). «Вегас» финишировал на первой строчке в Тихоокеанском дивизионе. В плей-офф клуб последовательно победил «Юту» (4−2), «Анахайм» (4−2) и «Колорадо» (4−0).
Для обеих команд нынешний финал Кубка Стэнли стал третьим в истории клубов. «Каролина» выигрывала трофей в 2006 году, «Вегас» — в 2023-м. Также клубы доходили до этой стадии в 2002 и 2018 годах соответственно. «Вегас» выступает в НХЛ с сезона-2017/18. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида», которая не смогла выйти в плей-офф.
Род Бриндамор
Джон Торторелла
Брэндон Бусси
Картер Харт
(00:00-57:07)
06:24
Николай Элерс
06:52
Павел Дорофеев
(Томаш Гертл, Джек Айкел)
11:46
Джордан Стаал
(Сет Джарвис, Николай Элерс)
19:54
К`Андре Миллер
28:56
Жереми Лозон
30:57
Брэйден Макнэбб
31:58
Андрей Свечников
(Шейн Гостисбеер, Николай Элерс)
37:51
Себастьян Ахо
(Шон Уокер, Джордан Мартинук)
43:23
Джек Айкел
48:38
Марк Стоун
48:38
Марк Стоун
51:08
Андрей Свечников
(Николай Элерс, Шейн Гостисбеер)
53:49
Павел Дорофеев
(Ши Теодор, Джек Айкел)
57:47
Николай Элерс
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит